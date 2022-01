La moción de reprobación en Vinaròs al concejal socialista José Chaler y el alcalde, Guillem Alsina, que presentó el PP local tras las declaraciones de TSV y socialistas después del regalo del amigo invisible ha sido aprobada este miércoles por la tarde con los votos a favor de PP, PVI y TSV (que hasta esta mañana formaba parte del equipo de gobierno), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PSPV y Compromís.

La sesión plenaria se ha celebrado con las ausencias de los dos grandes protagonistas de estas dos últimas semanas: Anna Fibla (por el fallecimiento de un familiar) y José Chaler, que había dimitido de sus cargos por la mañana. La ausencia de Chaler fue afeada por el portavoz del PP, Juan Amat, que consideró que "sigue siendo concejal y debería haber estado aquí".

También ha habido mucho público que quiso seguir la sesión en directo, lo que puso en duda las restricciones a seguir por las medidas covid, ya que la sala estaba prácticamente al límite de lo permitido. Entre este público, ha destacado la muy elevada presencia de militantes socialistas y, entre ellos, la del exsecretario provincial del PSPV, Ernest Blanch, y la diputada de Cultura, Ruth Sanz.

Discursos

"Nadie puede entender que el mismo día que Chaler presenta su dimisión el alcalde cese a Fibla, que ha sido la víctima del agravio y del acoso que se produjo desde su propio gobierno" Juan Amat - Portavoz del PP de Vinaròs

Ha iniciado el turno de intervenciones el PP, mediante su portavoz Juan Amat, que dijo que Alsina "es la indignidad revestida de alcalde" y consideró que debería presentar su dimisión obligado por las circunstancias. "Nadie puede entender que el mismo día que Chaler presenta su dimisión el alcalde cese a Fibla, que ha sido la víctima del agravio y del acoso que se produjo desde su propio gobierno", señaló Amat, que dijo que Alsina "a día de hoy de alcalde solo tiene el sueldo" y que "no tiene sentido seguir gobernando cuando su socio se va en bloque".

"Mientras la campaña de Navidad de Peñíscola ha sido Ferrero Rocher, la del gobierno de Vinaròs ha sido una cabeza de cordero" Emmanuel Herrera - Ciudadanos

Por su parte, Emmanuel Herrera (Cs) lamentó que este debate fuera estéril y no aportara soluciones para los vinarocenses. "Se nos ha votado para solucionar problemas y no para originarlos", señaló, tras añadir que "aunque ustedes dicen que han buscado el entente hasta el último segundo, nosotros sabíamos que este acuerdo era inviable", resaltando que con las afirmaciones de Fibla sobre la relación entre ambos partidos "no se podía continuar". También lamentó Herrera “el esperpento y la vergüenza” que ha tenido que vivir Vinaròs "por culpa de un gobierno que ha hecho de una cabeza de cordero su campaña de Navidad, mientras que en Peñíscola ha sido Ferrero Rocher".

"Vinaròs no se merece lo que se ha vivido en las últimas semanas" Paula Cerdà - Compromís

Por parte de Compromís, Paula Cerdà dijo que hubieran apoyado la moción si la reprobación hubiera sido solo a Chaler, y pidió disculpas a la ciudadanía "porque Vinaròs no se merece lo que se ha vivido en las últimas semanas".

"Consideramos injusto que el alcalde cese a Anna Fibla por haber denunciado públicamente el regalo de la cabeza de cordero" Cecilia Pastor - TSV

Cecilia Pastor (TSV) dijo que Chaler debería haber dimitido al día siguiente de hacer el regalo y dijo que reprobaban también al alcalde "no por los motivos que esgrime el PP, sino porque consideramos injusto que cese a Anna Fibla por haber denunciado públicamente este hecho. Cuando se hace un regalo de estas características a una compañera de otro partido es muy reprobable. No asumimos que culpen a Fibla por ello".

"Las declaraciones de Fibla sobre su relación han sido muy fuertes y los socialistas nunca las han desmentido" Maria Dolores Miralles - PVI

Maria Dolores Miralles (PVI) destacó que el amigo invisible se hizo en dependencias municipales y que por ello reprobaban a todo el equipo de gobierno y consideró que PSPV y TSV han estado dos años y medio gobernando juntos como un matrimonio de conveniencia por intereses económicos. "Las declaraciones de Fibla sobre su relación han sido muy fuertes y los socialistas nunca las han desmentido", señaló.

"El PP ha hecho el peor ejercicio de carroñerismo que ha vivido Vinaròs, las prioridades han sido defender el proyecto común por encima de nuestras diferencias" Marc Albella - PSPV-PSOE

Marc Albella (PSPV) acusó al PP de realizar "el peor ejercicio de carroñerismo que ha vivido esta ciudad", de realizar una oposición siempre destructiva y de cambiar de argumentos en las ruedas de prensa sobre el tema que dio su portavoz, Juan Amat. "Creo que Amat se ha visto alcalde antes de hora, y le pediría prudencia", comentó. También señaló que el PP puede plantear una moción de censura “pero debería pensarlo detenidamente porque podemos asistir a un verdadero baile de máscaras".

Además, dijo que el PSPV puede seguir sacando adelante proyectos clave para la ciudad “solo o acompañado con los que quieran sumar”. También afirmó Albella que el regalo del amigo invisible “fue un acto privado y no institucional” y que en estas últimas semanas “las prioridades han sido defender el proyecto común por encima de nuestras diferencias, el interés de Vinaròs por encima de las decisiones partidistas, y adoptar las decisiones necesarias”.

"Lo que hizo Chaler fue muy desafortunado, pero él ha asumido el error y lo ha pagado" Guillem Alsina - Alcalde de Vinaròs

Cerró las intervenciones el alcalde, Guillem Alsina, que reconoció que "quizá los tiempos para tomar decisiones no han sido los más diligentes, pero opté por la prudencia y dar una oportunidad a que las conversaciones entre las tres ejecutivas pudieran alcanzar una solución". Alsina aseguró que lo único que le pidieron a Fibla "fue una rectificación pública de sus declaraciones, porque no se ajustaban a la realidad de lo sucedido el día 21 de diciembre ni de la relación en el equipo de gobierno". Para Alsina "lo que hizo Chaler fue muy desafortunado, pero él ha asumido el error y lo ha pagado".

También dijo respecto a las declaraciones de Fibla, que indicó que cuando le dijo a Alsina que iba a denunciar públicamente los hechos y a pedir la dimisión de Chaler, este le aseguró que la cesaría, que "yo nunca he amenazado a nadie y mi despacho ha estado siempre abierto a todo el mundo, y si alguien cree que lo he maltratado, que lo denuncie". Negó también que se hubiera reído después de que Fibla abriera el regalo de Chaler.

Gobierno en minoría

Por último, aseguró que PSPV y Compromís seguirán gobernando en minoría, "como lo hicimos con TSV al principio de la legislatura, hablando, dialogando y buscando apoyos para abordar todos los retos de futuro".