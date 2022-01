Sorpresa mayúscula e inesperada en el seno de Tots i Totes Som Vinaròs (TSV), la lista de Podem en la ciudad, que se suma a la profunda crisis de gobierno por el amigo invisible. El hasta ahora concejal de Transición Ecológica e Innovación Digital, Hugo Romero, ha anunciado este viernes que dimite por problemas de salud.

Romero ha remitido un comunicado en el que explica que deja el cargo de edil. "Llevo tiempo priorizando la actividad pública por encima de la salud y el cuerpo me pide parar. En estos tiempos hemos reaprendido que la salud es lo más importante y hay que cuidarla, yo llevaba tiempo sin hacerlo y he decidido recompensar los equilibrios de la balanza", ha explicado.

“Estos seis años como concejal han sido los más apasionantes que he vivido hasta ahora, poder trabajar por Vinaròs y su gente, participar activamente en la acción política o pública de tu pueblo es una experiencia que todos tendríamos que vivir y conocer”, ha indicado el exedil de TSV.

Comenzó su carrera política en el 2014

Romero inició su vida política en 2014. “Quien diría que en aquel momento conseguiríamos lo que hemos conseguido, un alcalde de TSV-Podem (Enric Pla, en la anterior legislatura), hacer historia por un proyecto ilusionante, mantener una fuerte presencia en el Ayuntamiento en esta segunda legislatura, y ya no entraré en todo lo que hemos trabajado tanto en la sede, en la Casa de la Cultura o el Ayuntamiento en los últimos 8 años”, ha afirmado.

"He centrado mi vida en este proyecto, posiblemente demasiado, y al final la vida te lo advierte. Es el momento de dar un paso atrás, y esta semana dejaré el cargo de concejal y me distanciaré prudencialmente de TSV y Podem. Ha llegado el momento que, de verdad, nunca me había imaginado, pero llevo mucho tiempo priorizando otras cosas y no mi salud", ha enumerado en el comunicado.

“Muchas gracias a todos aquellos en los que en algún momento de estos años hemos coincidido. Ha sido un placer trabajar por Vinaròs en vuestro lado. A las compañeras y compañeros que continúan, mucha fuerza y ánimos. No olvidaré nunca lo que hemos vivido. A la gente de TSV-Podem, gracias, desde 2014, compañerismo, activismo político y asamblearismo. Que así continúe, gracias", ha concluido Romero.