El día después de la ruptura del pacto de gobierno en Vinaròs por la crisis del amigo invisible dejó tres grandes lecturas a nivel político:

El apoyo total de la dirección autonómica y provincial del PSPV al alcalde, Guillem Alsina, tras su decisión de fulminar a la concejala Anna Fibla. El anuncio del PP, como principal partido en la oposición, de intentar formar gobierno ante la pérdida de fuerza del ahora bipartito (PSPV y Compromís). Y el ataque de Totes i Tots som Vinaròs (TSV), la marca municipal de Podem en la ciudad, a los socialistas por romper el gobierno progresista que formaban por culpa de la «división interna» del PSPV durante esta enquistada crisis.

"La ruptura del pacto es una decisión que compete a la autonomía municipal y el alcalde tiene manos libres para ejercerla" José Muñoz - Secretario de Organización del PSPV

Pese a los irreversibles efectos que ha generado la destitución de la edila que recibió el macabro regalo de la cabeza de cordero, la ya exconcejala de Cultura, Anna Fibla (TSV), en una decisión tomada por el alcalde que precipitó la disolución del pacto y la marcha de TSV a la oposición, altos cargos socialistas cerraron filas con Alsina. Uno de ellos fue el secretario de organización del PSPV, José Muñoz, que participó en las negociaciones iniciales a nivel autonómico para resolver las fricciones en el gobierno vinarocense. «Esta decisión compete a la autonomía municipal y el alcalde tiene manos libres para ejercerla», argumentó, e hizo hincapié en que «lo fundamental es que la acción de gobierno continúe siendo eficaz, priorizando la salida de la pandemia».

Sin rencores

"Mi apoyo total al alcalde, contará con el respaldo de la dirección provincial en todo lo que pueda necesitar" Samuel Falomir - Secretario provincial del PSPV

El que también mostró su respaldo a Alsina fue el nuevo secretario provincial del PSPV, Samuel Falomir. Un apoyo que, en este caso, resulta más sorprendente, ya que el alcalde de Vinaròs se había decantado públicamente por la candidatura de Ernest Blanch en las primarias socialistas de Castellón. «El concejal (José Chaler, que ha acabado dimitiendo) cometió un error muy grande, ya que un regalo de esas características no puedes hacérselo a una persona con la que no tengas mucha confianza y es una pena que se haya roto un gobierno que yo creo que estaba funcionando bien», lamentó a Mediterráneo el también alcalde de l’Alcora.

Falomir apuntó en la misma dirección que Alsina y también responsabilizó a Fibla como culpable de haber acabado con el acuerdo. «La portavoz de Podemos ha aprovechado esta ocasión para romper un pacto, ya que cuando salió en rueda de prensa --el pasado 23 de diciembre-- dijo cosas muy graves y que son falsas, porque de ser ciertas lo normal es que hace tiempo que hubieran roto ese gobierno, de modo que el amigo invisible ha sido la excusa perfecta para disolverlo», argumentó.

"Muy conciliador"

Y reiteró «todo su apoyo» al alcalde, que queda muy tocado tras esta crisis. «Sé que es una persona muy conciliadora, por lo que estoy convencido de que, pese a no tener ahora mayoría, trabajará todos los días para tratar de llegar a acuerdos y contará con el respaldo de la futura dirección provincial en todo lo que pueda necesitar», remarcó.

"Que nadie espere cosas raras del PP: o gobernamos con los que compartan nuestro ideario político o no habrá una alternativa" Juan Amat - Portavoz del PP de Vinaròs

La formación que a buen seguro no le pondrá nada fácil esa consecución de acuerdos es el PP, cuyo portavoz local, Juan Amat, ya dejó caer que intentarán formar gobierno tras saltar el tripartito por los aires. Cree que el alcalde «debería dimitir», pero si no lo hace, asegura que desde el PP tienen «la obligación de explorar y contemplar todas las posibilidades» de auparse a la alcaldía. «Será difícil porque no formaremos un gobierno con cualquiera. Que nadie espere cosas raras del PP: o gobernamos con los que compartan nuestro ideario político o no habrá una alternativa», aseveró.

📝 Comunicat sobre la ruptura del pacte de govern a l'ajuntament de Vinaròs. pic.twitter.com/9ji06se9Th — PODEM (@Podem_) 20 de enero de 2022

¿TSV se juntaría con el PP?

"El macabro regalo del amigo invisible ha sido la gota que ha colmado el vaso, Anna Fibla ha sufrido una doble agresión" Carles Fons - Secretario de Organización de Unides Podem

Si los populares cierran la puerta a alianzas «raras», sus nuevos compañeros de oposición, Podem, también ven «casi imposible» juntarse con ellos en el supuesto de que el PP planteara una posible moción de censura. «Es una decisión que debería tomarse a nivel local, pero que no encontraría complicidad autonómica. Son un partido antagónico, así que está descartado», explicó el secretario de organización de la formación morada, Carles Fons.

Al igual que subrayaba el comunicado que envió la dirección autonómica este jueves por la tarde, Fons achaca la ruptura del gobierno a la «división interna» del PSOE, especialmente entre la agrupación municipal. Considera que el regalo de Chaler fue «la gota que colmó el vaso» en la relación entre PSPV y TSV, y reprocha que Fibla ha sufrido una «doble agresión»: recibir la cabeza de cordero y ser destituida de sus áreas municipales por ello.

El alcalde 'desapareció' por la mañana en el día de Sant Sebastià y no subió a la ermita

Un día después de la triple bomba política con la dimisión de Chaler, ruptura del gobierno y reprobación del pleno al alcalde, Vinaròs tenía marcado este jueves en rojo por la fiesta de Sant Sebastià, tras no celebrarse en 2021.

Y en una jornada tan especial, Guillem Alsina desapareció. Mientras los vecinos llegaban en romería al templo, a las 9.00 horas, el primer edil tenía concertada una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt para abordar las consecuencias del regalo de la cabeza de cordero y la crisis desatada. Un espacio del que es tertuliana habitual y ayer participó la periodista vinarocense Inma Castell. Pasaban los minutos y, finalmente, el alcalde les dejó plantados sin explicación. «Está ilocalizable», dijo la presentadora.

Tampoco estuvo, por sorpresa, en las citas en honor al patrón. Pasado el mediodía, fuentes municipales argumentaron que estaba disfrutando del día en familia. Con la tele se resarció y grabó una entrevista emitida por fragmentos en A la Ventura, sin aportar novedades.

En cuanto a los actos por Sant Sebastià, se recuperaron en parte, ante la situación de la pandemia. Se vivieron los traslados de la reliquia, misas y comida campestre, sin el multitudinario reparto de arroz. Informan Miguel Agost y Javier Flores.