Dos candidatas aspiran a presidir el PP de Almenara

La renovación del PP de Almenara cuenta con dos alternativas para encabezar la nueva dirección. Por un lado, se encuentra la actual presidenta, Alicia Bañuls, y por otra parte, figura la candidatura de la nueva opción liderada por Marisa Marí.

Ante estas primarias, que no son las primeras que viven los populares en un corto espacio de tiempo, ya que pasó una situación idéntica en Nules poco más de un mes, la dirección provincial del PP está expectante ante el nuevo escenario que se presenta en Almenara.

La situación está tremendamente igualada, ya que Alicia Bañuls ha presentado 52 avales y Marisa Marí, 51. Las dos candidatas tendrán desde el 3 al 9 de febrero la oportunidad mediante una campaña electoral de explicar su proyecto, con la finalidad de poder convencer a los afiliados locales y así alzarse con la presidencia del partido. La votación será el día 11 de febrero.

Casi 10 años al frente

La actual presidenta y candidata a la reelección, Alicia Bañuls, ostenta este cargo desde hace casi una década y durante todos los comicios que ha encabezado la candidatura del PP no ha obtenido los resultados esperados, que no son otros que alcanzar la alcaldía. De hecho, ante la falta de apoyo electoral en las elecciones del 2019, tomó la decisión de no recoger el acta como concejala. No obstante, desde su posición en el partido quiso dirigir al grupo popular en el Ayuntamiento y se propició una ruptura, hasta el punto de que dos de los tres concejales dimitieron y se pasaron al grupo de no adscritos.

La alternativa que presenta Marisa Marí, apoyada por exediles del PP, tratará de alzarse con la presidencia para dejar atrás el continuismo de Bañuls y darle un aire nuevo a los populares de Almenara, con una gran renovación de personas e ideas cara a las elecciones municipales del próximo año.