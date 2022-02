Nadie quiere ser concejal y entrar en el equipo de gobierno en este pequeño pueblo de Castellón

Nadie quiere ser concejal en este pueblo de Castellón de 302 habitantes. Esa es la sensación que se desprende después de que el edil Sergio Beltrán (número 3 en la lista del PP en las elecciones municipales del 2019) haya presentado su dimisión y el Ayuntamiento no encuentre a nadie para sustituirlo, ya que los dos siguientes en el listado (al tener 4 ediles el PP, el primero en entrar sería el número 5), Alfonso Bonifás y David Rosa, ya han comunicado que no quieren ocupar su puesto en el consistorio.

Así se dio cuenta en el pleno que tuvo lugar este lunes por la tarde en Chóvar. Una sesión, presidida por el alcalde, José Vicente Pérez (PP) y con escasa asistencia de público, en la que dieron cuenta de la situación del equipo de gobierno (manda el PP con su mayoría absoluta de 4 ediles y en la oposición está el PSOE, con 3) y la puesta en conocimiento de la Junta Electoral Central por la marcha del edil Beltrán de la corporación.

Una renuncia sobre la que el alcalde esgrimió que, en la carta que el concejal ha presentado al Ayuntamiento para comunicar tal decisión, «da a entender que nosotros le hemos agobiado». Sin embargo, el primer edil puntualizó que la versión que daba Sergio Beltrán en la misiva difiere a la que le contó en persona al alcalde, «y esas diferencias habrá que preguntárselas a él».

Motivos de las renuncias

Tras la renuncia del número 3, los siguientes propuestos a ocupar el cargo eran Alfonso Bonifás (número 5 en la lista del PP) y David Rosa (número 6), pero ni uno ni otro han aceptado reemplazarlo. El primero, según dijo el alcalde, por motivos personales y profesionales, a lo que hay que sumar que no quería coincidir en los plenos con su hermana, Cristina Bonifás, del PSOE.

El segundo alegó que no quería por motivos de salud y de trabajo, al haber alcanzado un alto puesto de ejecutivo. El siguiente en la lista (el 7) es Vicente Gómez, que será propuesto ahora a la Junta Electoral.

Por su parte, desde la oposición, el portavoz del PSOE, Jorge Picó, agradeció los servicios de Beltrán por «aguantar lo que ha aguantado, según dice la carta, y conociéndote a ti (en referencia al alcalde), no me extraña nada». El socialista atribuyó al dimitido haber tenido una deferencia con los trabajadores del consistorio y con la cooperativa y reprochó al primer edil que él no la había tenido.

Días atrás, como ya recogió este periódico, Picó ya había achacado la renuncia de Beltrán a «conflictos internos» entre el seno del equipo de gobierno del PP.