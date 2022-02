Un pueblo de Castellón pide a la Iglesia que retire la cruz franquista de su parroquia

Una localidad de Els Ports pide al obispado de Tortosa que retire la cruz franquista de la fachada de su iglesia parroquial, dentro de la campaña impulsada por Compromís a nivel nacional para acabar con los vestigios vinculados a la dictadura.

Es el caso de Cinctorres, cuya alcaldesa, Mireia Mestre, explica que es «ya la segunda vez» que han solicitado a la diócesis que quite el último símbolo dedicado al régimen de Franco que queda en el municipio. En concreto, se trata de la pintura de una cruz con la inscripción «presentes» que figura en la fachada de la iglesia de Sant Pere.

En 2017 y en 2021

El Ayuntamiento se dirigió al obispado de Tortosa por primera vez en 2017, cuando el alcalde era por aquel entonces Antonio Ripollés (PSPV) y el año pasado volvieron a remitir la solicitud en la actual legislatura que lidera Mestre (Agrupació per Cinctorres). No obstante, en ambos casos la respuesta ha sido la misma: ninguna.

"No queremos el símbolo franquista y queremos cumplir la Ley de Memoria Histórica, es el obispado quien debe actuar" Mireia Mestre - Alcaldesa de Cinctorres

"No nos contestan y sin respuesta del obispado, titular del templo, desde el Ayuntamiento no vamos a actuar. Nuestro presupuesto es muy limitado y no podemos asumir una actuación de estas características", razona la alcaldesa.

Mestre espera poder dar cumplimiento a la Ley de Memoria histórica y espera que el obispado de Tortosa dé su brazo a torcer y se implique en la ejecución de la retirada. "No queremos el símbolo franquista y queremos cumplir la ley, es la Iglesia quien debe actuar", concluye.

Pueblo de Castellón con más bienes inmatriculados por la Iglesia

Además, se da la circunstancia de que Cinctorres es el municipio de Castellón con más bienes inmatriculados por la Iglesia. Como ya publicó este periódico, hasta 14 inmuebles pasaron a ser propiedad del obispado de Tortosa entre 1998 y 2015. Se trata de la iglesia de Sant Pere, tres ermitas, ocho fincas rústicas y hasta dos usos religiosos.