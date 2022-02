El Mig Any Fester de les Penyes en Festes de la Vall, de febrero a abril

El Mig Any Fester de les Penyes en Festes, en la Vall d’Uixó, ya no será el 26 de febrero. La pandemia ha llevado, una vez más, a cambiar los planes de esta agrupación festiva que, a diferencia de citas previas, no ha optado por la suspensión sino por el aplazamiento.

