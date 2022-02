El presidente de la CHJ, sobre la Fuente de los Baños: "Mucha gente que va a Montanejos no va a bañarse"

Si la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reiteraba hace unos días a Mediterráneo que el polémico aumento de caudal que plantea su plan hidrológico de cuenca 2022-2027 sobre la Fuente de los Baños es "totalmente compatible con el baño" en esta piscina natural, el presidente de la entidad, Miguel Polo, aún ha sido este lunes más rotundo y se ha encargado de echar más leña al fuego tras restar importancia al impacto que puede suponer esta medida para la comarca: "Yo he estado en Montanejos 4-5 veces y no he ido nunca a bañarme, y mucha gente va a Montanejos y no va necesariamente a bañarse".

Así se ha pronunciado en una entrevista que ha realizado en À Punt, en el magacín radiofónico Les notícies del matí, en la que el máximo representante de este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado entrever en más de una intervención que tal vez este asunto no sea de tanta gravedad. "Cuando nos reunimos con el alcalde en julio, él habló de la gente que había bañándose, pero en julio hay gente bañándose en todas las zonas de baño", ha comentado.

"El alcalde nos habló en julio de la gente que había bañándose allí, pero es que en julio hay gente bañándose en todas las zonas de baño"

En sus respuestas, a diferencia de lo que defiende el Ayuntamiento, Polo ha vuelto a reiterar que este aumento del caudal ecológico no va a afectar "en absoluto" a la calidad del agua. "A priori, la temperatura del agua no invalida la zona de baño. La única diferencia del agua de la Fuente de los Baños respecto a la de arriba, la del río Mijares, es que está a un poco más de temperatura. Y la temperatura del agua no es un parámetro que se contemple en la calidad de las aguas para el baño", ha destacado.

Justificación del aumento de caudal

"Ese caudal no es suficiente para el río, es un caudal muy pequeño en un tramo que tiene unos 14 kilómetros, por lo que el plan hidrológico lo que propone es aumentarlo para mejorar el estado ecológico del río"

A juicio del presidente de la CHJ, el caudal ecológico establecido en Montanejos es "un caudal muy bajo", que son 400 litros/segundo, los cuales "no se han llegado a implementar por quejas del Ayuntamiento" y en su momento se estableció "como una moratoria" para que se estudiara y justificara por qué no era necesario ese caudal. "Pero lo cierto es que el caudal de la Fuente no es suficiente para el río, es un caudal muy pequeño en un tramo que tiene unos 14 kilómetros, por lo que el plan hidrológico lo que propone es aumentar ese caudal para mejorar el estado ecológico del río Mijares", ha argumentado.

¿Alternativas?

"¿Se pueden encontrar soluciones? Sí, pero no se están poniendo encima de la mesa. La única alternativa que se ha propuesto es seguir con lo que se está haciendo ahora y esa no vale"

Polo ha recordado que el último encuentro que ha mantenido con el alcalde fue en julio, a quien ha señalado por no ofrecer otras opciones que lo que plantea el plan hidrológico. "Lo que se tienen que poner es alternativas, pero no se presentan alternativas. La única alternativa es seguir haciendo lo que se está haciendo ahora mismo, que es derivar todo el río a través de la presa de Cirat y soltarlo en la central de Cirat. Eso es dejar 14 km de río con un caudal muy escaso", ha razonado.

"Lo que nosotros hacemos desde la CHJ es cumplir cumplir con lo que nos pide la directiva marco y mejorar el sistema. ¿Se pueden encontrar soluciones? Sí, pero no se están poniendo encima de la mesa. Si la solución es bypassear 14 kilómetros de río, esa solución no vale", ha detallado.

Encuesta a gente de la comarca

El alto cargo de la entidad ha hecho hincapié en que este asunto se está enfocando como un problema entre el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, y la CHJ, "y no es verdad". En ese sentido, Polo ha remarcado que la Confederación ha hecho una encuesta en la zona a través de una empresa, en un "proyecto piloto" que se llama Escucha Activa, en la que han entrevistado a "diversas personas", no solo en Montanejos, sino en todo el Mijares, "desde Teruel hasta la desembocadura, y hay opiniones para todos los gustos".

Entre esas reflexiones, el presidente se queda con lo que, según ha esgrimido, algunos municipios de la comarca han transmitido que "Montanejos no habla por ellos". "Yo estuve en la mesa de participación del plan hidrológico y un alcalde de la zona dijo públicamente que 'nosotros tenemos un río que ni vemos ni oímos'. El 'no vemos' es por culpa de las famosas cañas que poco a poco vamos resolviendo y lo de 'no oímos' es porque no oyen pasar el agua al haber un caudal tan bajo", ha desgranado.

¿Posible excepción?

Preguntado por si podría darse el caso de hacer una excepción con Montanejos si se demuestra todo el daño e impacto socioeconómico en la comarca, Polo ha concluido diciendo que "si tiene que haber un excepción en el caso de Montanejos, la tendrá que hacer quien corresponda, desde luego el presidente de la Confederación no es nadie para incumplir la ley".