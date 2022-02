Fuente de los Baños: Montanejos y Cirat lamentan el "desprecio" de la CHJ hacia el Alto Mijares

Tras las incendiarias declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en las que dejaba caer que no todas las personas que visitan Montanejos van allí para bañarse a la Fuente de los Baños, los alcaldes más afectados por el aumento del caudal ecológico del agua que plantea el plan hidrológico echan chispas tras sus palabras.

Para el primer edil de Montanejos, Miguel Sandalinas, las valoraciones de Polo «hablan por sí solas». «Jamás habría pensado que hubiera podido hablar con ese desprecio hacia una parte del territorio», razona, y considera que sus declaraciones, que reconoce que le dejaron «helado», desprenden «una falta de sensibilidad absoluta» hacia el Alto Mijares.

«Nos llenamos la boca sobre la lucha contra la despoblación, pero la CHJ no tiene en cuenta que lo que consigue la Fuente de los Baños es que venga gente todo el año. Estamos desestacionalizando el turismo y llenando de vida la comarca», opina Sandalinas, quien, para más inri, subraya que las afirmaciones del máximo representante de la CHJ son «inexactas». «El agua no está a 22 grados (está a 24) y actualmente el caudal que circula no es 400 l/s, sino de 644 l/s», matiza, basándose en los parámetros analizados por la Universitat Politècnica de València (UPV), que son «mediciones que ellos no han hecho».

El alcalde remarca que los informes acreditativos sobre los que se amparan las alegaciones que han presentado le han costado 64.000 euros al Ayuntamiento y, ante el comentario que hizo el presidente de la Confederación de que ellos se limitaban a aplicar la norma, el alcalde pone el acento en que la CHJ está incumpliendo la normativa europea. «Les obliga a hacer un estudio socioeconómico que diga cuánto impacto puede suponer en la zona la incorporación del caudal ecológico, pero no han hecho ni ese informe ni un estudio de campo», reprocha.

Después de que Polo señalara a Montanejos por «no presentar alternativas», el alcalde lo tiene claro: «Yo no soy el que tengo que dar soluciones, es él quien no tiene que crear problemas». Y asegura que sus comentarios «van a traer consecuencias». «No solo es el Alto Mijares, detrás del Ayuntamiento está toda la provincia y la Comunitat. La CHJ está prejuzgando sobre alegaciones que están pendientes, no vamos a permitir que esto quede así», avisa.

Fuera de lugar

Las críticas hacia Polo van más allá de Montanejos. El alcalde de Cirat, Rafael Matoses, cree que sus palabras son «bastante desafortunadas» y denotan «una gran impertinencia». «Todos en el Alto Mijares estamos en el mismo barco sobre la Fuente de los Baños. Si los máximos afectados somos los últimos en enterarnos, estamos apañados, porque han pasado por alto escuchar y contar con la opinión de los pueblos, ya que no les importamos», comenta.

«Si aumentan tres veces más el caudal del agua, ¿qué pasará con las pasarelas y las infraestructuras que la misma CHJ había autorizado previamente? ¿Se inundarán y se irán todas al traste? La CHJ no nos dice nada», lamenta.