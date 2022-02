Moncofa urge una reunión con Costas para proteger su litoral

La Plataforma Espigones Ya - Platges de Moncofa reclama una reunión urgente con la directora general de Costa y el Mar, Ana María Oroño Valenciano, para tratar de «desbloquear la parálisis del Gobierno a la hora de iniciar las obras para evitar que las tormentas sigan destrozando el litoral del municipio». La plataforma está formada por representantes de las tres asociaciones vecinales de las playas y los cuatro partidos con representación municipal, y toma esta decisión ante «la falta de respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno» acerca de los avances para solucionar este grave problema.

El alcalde de Moncofa y portavoz de este organismo, Wences Alós, explicó que «la plataforma ha mantenido una reunión después de no saber nada de la subdelegada, Soledad Ten, tras pasar un mes de reunirnos con ella para que mediase ante Madrid para que se inicien de una vez las obras». Alós lamenta que, mientras que en otros municipios sí que se están viendo avances en la lucha por la protección de la costa, en Moncofa el Ejecutivo no ha dado ni un paso. «En marzo del año pasado nos aseguraron que el deslinde no iba a frenar el inicio de las obras de protección del litoral, pero la verdad es bien distinta», explicó el munícipe, en clara alusión a los avances producidos en la población vecina de Nules.

Máxima preocupación

«Tanto los vecinos como los grupos políticos en el consistorio estamos muy preocupados por la falta de respuesta, por los daños que está sufriendo nuestra costa año tras año». El Ayuntamiento solicitó que el Gobierno presupuestase ya para este año 20 millones de euros para acometer de una vez la construcción de los espigones en todo el litoral sur y evitar que se sigan produciendo desperfectos cada vez más graves.

Por último, el primer edil criticó «la lentitud en los proyectos de defensa del litoral, que están claros desde 2011, con el estudio de Cantabria, y después en 2015, con el Plan integral de Defensa del Litoral, teniendo en cuenta el cambio climático, desde el Puerto de Sagunto hasta el de Castellón, que está provocando unos daños irreparables, tanto en patrimonio como en infraestructuras, por culpa de la dejadez del Ejecutivo».