El PP de Almenara tiene nueva presidenta tras otro choque con la dirección provincial

Marisa Marí Sancenón se ha convertido este viernes por la tarde en la nueva presidenta del PP de Almenara. Marí se ha alzado con el triunfo en las primarias después de conseguir todos los votos de los afiliados que han ido a las urnas. En concreto, ha recibido 58 apoyos de las 58 personas que han votado, lo que significa que solo han depositado su papeleta la mitad de los afiliados en la localidad (hay 114 en total).

Esta escasa participación se entiende tras la renuncia a su candidatura de la hasta ahora presidenta popular en Almenara, Alicia Bañuls, que anunció este jueves por la noche. Un movimiento que ha hecho que todos los afines a Bañuls no acudieran hoy a las urnas al saber que prefería apartarse a un lado tras 11 años al frente del PP local.

Inicio de la polémica

Bañuls dio a conocer que no quería seguir a través de una durísima carta que compartió por su perfil de Facebook, en la que denuncia "irregularidades en el pago de las cuotas de afiliados" e "irregularidades en las solicitudes del voto telemático".

En la misiva, Bañuls carga especialmente contra la actual dirección provincial del PP, a la que critica por "amparar y seguir amparando una candidatura con dos tránsfugas del PP que llevan toda la legislatura de convivencia con el PSPV e, incluso, habían creado otro partido contra el PP". "Pero la nueva presidenta y el nuevo secretario general han abrazado a los tránsfugas solo por puro revanchismo, ya que nuestra agrupación no avaló mayoritariamente a la candidatura de Marta Barrachina y la de Salvador Aguilella en el congreso provincial", pone de manifiesto Bañuls.

"Llegados a este punto, por principios y porque, no puedo participar de una farsa, opto por renunciar a mi candidatura pese a las reiteradas peticiones de los afiliados (de los que yo tenía conocimiento como presidenta hasta el pasado mes de diciembre), que en más del 90% avalaron mi candidatura. Sigo creyendo en el PP, pero no en una dirección provincial obsesionada en purgas y en un enemigo interno que no existe", concluye la carta de Bañuls.

Respuesta del PP provincial

Ante esas "gravísimas acusaciones", desde el PP provincial han publicado este viernes a mediodía un comunicado en el que consideraba las palabras de Bañuls "indignas de una militante del PP" y dejaban claro no van a tolerar que "nadie ataque o ensucie ni el nombre ni la imagen de nuestro partido, como tampoco los valores que van asociados a nuestras siglas".

"Y menos si con ellas se pretende poner en tela de juicio un proceso de renovación interna que ha sido en todo momento transparente, ejemplar, ecuánime con todas las candidaturas y ajustado a lo que marcan los estatutos para la renovación de las asambleas locales", aseguraban.

Unidad y renovación

Al margen de la polémica, la nueva presidenta del PP de Almenara, Marisa Marí, ha ofrecido a los afiliados y simpatizantes del PP un mensaje de unidad, renovación y un nuevo proyecto que traiga ilusión para construir una alternativa para Almenara, cara a las elecciones municipales de 2023, con el objetivo de arrebatarle la alcaldía a Estíbaliz Pérez (PSOE).

El PP de Almenara, de luto

El PP de Almenara está este viernes de luto por el fallecimiento de una afiliada. Debido a esta situación, no habrá ningún tipo de acto de celebración. A partir de ahora, trascurrirán los pasos marcados por la dirección provincial, donde se realizará el cambio en la dirección del PP local y su nueva presidenta empezará a trabajar con su nueva ejecutiva.

Una nueva división más

Este conflicto generado en Almenara es uno más que suma a su mochila la nueva dirección provincial del PP en su objetivo de renovar las agrupaciones locales. Recientes y mediáticas han sido las distensiones creadas en otros municipios de la provincia como Nules, Onda o Burriana.