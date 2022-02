El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón, Samuel Falomir, se ha posicionado a favor del Ayuntamiento de Montanejos ante el futuro de la Fuente de los Baños de materializarse el plan hidrológico previsto por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y ha lamentado las “desafortunadas” declaraciones del presidente del ente, Miguel Polo, en las que restó importancia al impacto de la medida: "Yo he estado en Montanejos 4-5 veces y no he ido nunca a bañarme, y mucha gente va a Montanejos y no va necesariamente a bañarse".

“La Fuente de los Baños tiene un gran valor ecológico, es un referente turístico de toda la Comunitat Valenciana y, además, supone el principal motor económico, no solo para Montanejos, sino para toda la comarca del Alto Mijares. Por eso, desde el PSPV-PSOE de la provincia vamos a dar todo el apoyo a las reivindicaciones de nuestro compañero y alcalde Miguel Sandalinas para que el nuevo plan hidrológico atienda las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Montanejos”, ha defendido Falomir en un encuentro que ha tenido lugar en la mañana de este sábado en el manantial donde se ha realizado una declaración política por parte de la ejecutiva provincial de apoyo al alcalde ante la pretensión de la CHJ de modificar el caudal y temperatura de la fuente. Respecto a las palabras de Polo, el líder socialista de la provincia ha valorado que “en nada ayudan en la defensa de la sostenibilidad de los pueblos del interior”, motivo por el que también ha pedido “rigor y seriedad” a la hora de hacer juicios de valor. El problema que presenta el nuevo plan hidrológico (que sitúa un caudal ecológico de aguas por debajo de la presa de Cirat), han indicado desde el PSPV, es que, de aplicarse, la temperatura del agua puede llegar a descender hasta siete grados, lo que haría imposible el baño en invierno y verano, lo que supondría “condenar a muerte la economía del municipio y toda la comarca del Alto Mijares”, ha señalado Falomir. "Activaremos las acciones necesarias para evitar el daño que supondría este nuevo plan hidrológico" Samuel Falomir - Secretario general del PSPV de Castellón Fuente de oportunidades Falomir ha destacado que el objetivo no es ir en contra de la confederación sino de “defender la sostenibilidad de la Fuente de los Baños, sus aguas termales y el futuro de tantos y tantos negocios de Montanejos, de familias del Alto Mijares y los 150 trabajos que dependen de estas aguas termales, así como el sustento de una zona que lucha contra la despoblación”. “Consideramos que las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Montanejos presentan alternativas viables, por eso activaremos las acciones necesarias para evitar el daño que supondría este nuevo plan hidrológico”, ha asegurado el secretario general de los socialistas en Castellón. Al encuentro también han asistido la diputada socialista en el Congreso por Castellón y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, Susana Ros; el presidente de la Diputación de Castelló y presidente del PSPV-PSOE provincial, José Martí; el diputado autonómico Paco Gil, y la senadora Ana Edo.