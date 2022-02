El proyecto piloto impulsado por la Conselleria de Innovación, Las Naves y el Ayuntamiento de València para la formación especializada y acompañamiento en la detección de retos de innovación ha reconocido la participación de Vila-real y de Onda el trabajo de planificación realizado por ambos consistorios con el objetivo de avanzar hacia una ciudad amigable, sostenible e inclusiva desde la innovación.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha asistido junto al concejal de Ciencia, Innovación y Universidades, Eduardo Pérez Arribas, a la jornada de clausura del Programa de Municipios Innovadores en el que han participado seis municipios de la Comunitat. Un evento en el que también ha estado presente el concejal de Ciudad Sostenible y Saludable, Paco Pastor. El objetivo del programa era formar a los ayuntamientos en la metodología de misiones para la gestión de retos desde el punto de vista de la innovación.

Una apuesta de una década

Benlloch ha recordado que Vila-real “fue uno de los pocos ayuntamientos que hace 11 años apostó por hablar desde el ámbito local en el nuevo idioma de la innovación, con muchas dificultades porque no está contemplado entre las competencias municipales y porque no había cultura de prestar servicios desde el punto de vista de la innovación”. Y ha añadido :“En el 2011 obtuvimos por primera vez la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación y, ahora, después de una década, es una satisfacción que en este momento no se ponga en duda que desde los ayuntamientos se puede colaborar y que es imprescindible que prestemos esas competencias y que hablemos ese lenguaje de la innovación”. El munícipe ha destacado que la iniciativa Missions València 2030 “no se queda solo en la frontera de cada municipio” y por ello ha felicitado al Ayuntamiento de València por “una capitalidad bien ejercida” y por “entender el territorio y la estrategia de innovación como algo global”.

Por su parte, el edil ondense Paco Pastor ha señalado que "los gobiernos aspiramos a dejar a las generaciones venideras una tierra mejor de la que nos encontramos. Este objetivo debe ser el eje principal de toda innovación pública y, sin duda, esta iniciativa va orientada a ello. No será un reto rencillo, pero tenemos claro que no puede haber un futuro alejado de la sostenibilidad ni ciudades alejadas del bienestar de sus vecinos".

En Vila-real

El alcalde Benlloch también ha agradecido el trabajo de la Fundación Globalis, representada en el acto por su directora, Maria Bellmunt; y de Edurne Zubiría, jefa del gabinete de Alcaldía, "por su implicación en este proyecto piloto para implantar la metodología de misiones en la estrategia de innovación de Vila-real. Después de participar en los talleres formativos del programa de misiones, el Ayuntamiento llevó a cabo en el mes de octubre un taller de identificación de retos urbanos mediante el diagnóstico participativo con representantes del Consell de Participació Ciutadana y técnicos municipales. Sobre la base de este trabajo, Vila-real ha elegido tres misiones para alcanzar los objetivos de ciudad amigable, sostenible e inclusiva, en el horizonte del 2030.

Benlloch se ha comprometido a trabajar en la estrategia de misiones, enmarcada en el proyecto de Agenda Urbana y tomando como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, como presidente de la Red Valenciana de Ciudades por la Innovación, Benlloch ha animado a los ayuntamientos de la Comunidad a implicarse para “tejer una red cada vez más amplia y luchar por objetivos que son de todos y todas”.

En Onda

Por su parte, Onda propone un modelo de ciudad que consiga reducir las emisiones de CO2 y aumentar el uso de energías renovables. Para ello, se ha proyectado que los edificios municipales y la flota de vehículos sean neutros en emisiones en el horizonte 2030, a la vez que se medirán los niveles de emisiones, se instalarán placas solares y puntos de recarga eléctrica y se pondrán en marcha campañas de concienciación.

Algo que también involucra a la industria, ya que Onda concentra gran parte del clúster cerámico nacional. Por ello, el ejecutivo local se compromete a estudiar nuevas bonificaciones fiscales para favorecer la transición energética y la llegada de nuevas inversiones que apuesten por la generación de energías verdes como el hidrógeno. Además, se propone mejorar el transporte público a los polígonos y fomentar la movilidad sostenible.

Además de Vila-real y Onda, en el acto celebrado en La Polivalent de Las Naves, en València, han participado el secretario autonómico de Innovación, Jordi Juan; el concejal de Innovación del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana; responsables de Las Naves y de los otros cuatro ayuntamientos participantes: l'Alfàs del Pi, Dénia, Ontinyent y Riba-roja de Túria.