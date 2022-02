Vinaròs: La crisis por la cabeza de cordero frena los presupuestos

La crisis de gobierno en Vinaròs originada por el regalo del amigo invisible de una cabeza de cordero del ya exedil socialista de Urbanismo a una concejala de Tots i Totes Som Vinaròs (TSV), que finalizó con la ruptura del pacto de gobierno entre el PSPV y la candidatura municipal de Unides Podem a principios de año, dio paso este miércoles a un nuevo roce en la celebración de un pleno extraordinario que aprobó una moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al ejecutivo local a presentar los presupuestos 2022 antes de que concluya este mes de febrero. El punto salió adelante con los votos a favor de toda la oposición (PP, PVI, TSV, C’s y el edil no adscrito) y la abstención de los partidos del equipo de gobierno, PSPV y Compromís.

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, criticó que la sesión fuera convocada a las 8 de la mañana y no se hubiera invitado a los medios de comunicación a asistir, lo que consideró un intento de ocultar la información a los ciudadanos y una falta de transparencia. En cuanto a la moción, matizó que fue presentada el 26 de enero, cuando aún no se había presentado un borrador de los presupuestos a los distintos grupos municipales “que en la actualidad sigue oficialmente sin haberse presentado porque no se ha convocado ninguna comisión para debatirlo”.

Amat dijo que “estamos ante un gobierno en minoría que no está en disposición de hacer nada relevante ni es su pretensión de hacerlo, sino únicamente mantenerse en la poltrona, que llegue el final de legislatura y luego ya pondrán las excusas necesarias, pero el PP no va a dejar de subrayar lo que es una conducta negligente. No han presentado a día de hoy el presupuesto y el primer trimestre del año ya está perdido y no estamos en disposición de seguir perdiendo el tiempo, porque hay muchas carencias en el municipio que hay que paliar. Nadie les exige que hagan milagros, pero sí que dejen de rascarse la barriga. Los vinarocenses necesitan saber qué proponen”.

Por parte de TSV, partido que ha gobernado con PSPV y Compromís hasta su reciente ruptura a principios de enero, su portavoz, Anna Fibla, criticó al gobierno local por estar a mediados de febrero y no tener las cuentas aun aprobadas. “Nosotros presentamos las cuentas que queríamos desde nuestras concejalías con tiempo suficiente, pero nunca tuvimos una reunión conjunta con el resto de concejales para debatirlas. Aquí falta diligencia o voluntad política para sacar adelante los proyectos que Vinaròs necesita, falta que el equipo de gobierno trabaje más en serio con propuestas realistas, y creemos que los presupuestos 2022 deberían estar ya hechos y aprobados. En años anteriores, el presupuesto se aprobó antes porque así lo exigimos y lo conseguimos. Ahora estamos a mediados de febrero y no sabemos cuándo se van a aprobar. Vinaròs tiene muchos problemas encima de la mesa y no está claro cuál es el proyecto de futuro. El borrador que nos han pasado no lo deja claro, porque es un calco de las cuentas del año pasado”, señaló Fibla.

El alcalde, Guillem Alsina, mostró su contrariedad por las declaraciones de Fibla. “Puede repasar la hemeroteca y verá que gobernando con ustedes pocas veces los presupuestos fueron aprobados antes de febrero”, le espetó. Alsina explicó que es intención del equipo de gobierno presentar las cuentas antes de concluir este mes, pero no quiso confirmarlo. “Nuestra intención es aprobarlos este mes de febrero, pero tardaremos lo que tengamos que tardar”, señaló.

Por otro lado, calificó la moción del PP de “ridícula”, porque “el 21 de enero ya le comenté que nuestra intención era presentarlos en febrero, y el día 3 de este mes les enviamos el borrador a los portavoces de los grupos municipales”.

El alcalde insta a que PP y TSV presenten una moción de censura

Alsina también sorprendió retando al PP a unirse con TSV para presentar una moción de censura. En este sentido, dijo a Amat que “si tanta prisa tiene en que se presenten los presupuestos y si usted cree que puede gobernar este municipio lo tiene fácil, plantee una moción de censura, porque hasta TSV parece que estaría a favor de que usted sea alcalde. Preséntela, póngase de acuerdo con ellos, igual le sale bien y puede ser alcalde y solucionar todos los problemas de la ciudad. Le invito a hacerlo. Mientras tanto, nosotros gobernaremos con Compromís y nos dejaremos la piel para llegar a acuerdos”.

Tanto PP como TSV rechazaron esta opción de manera tajante.

El borrador del PP, en el spam

En este pleno también hubo una discusión entre el alcalde y Amat sobre si los populares habían recibido el borrador del presupuesto. El alcalde reiteró que se lo enviaron por correo electrónico el 3 de febrero, y Amat dijo que “mandar un correo electrónico no es presentar el borrador del presupuesto, presentarlo es convocar una comisión para poder valorarlo. Y si mandan un correo electrónico, sin tener la deferencia de avisar puede pasar lo que pasó, que se fuera a la bandeja de spam”. Alsina lamentó que el PP fuera el único grupo municipal que no ha realizado aportaciones al presupuesto.