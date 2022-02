¿Qué ha sido de los burros que sobrevivieron al fallido proyecto del Desert de les Palmes?

Cuatro meses después del precipitado y abrupto final que tuvo el proyecto piloto impulsado por la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica en el Desert de les Palmes, los burros más mediáticos de la Comunitat campan a sus anchas por la finca de su propietario, situada en el Grau de Castelló, donde los animales ya lucen una mejor imagen.

Lejos queda ya el aspecto raquítico y desnutrido que presentaban estos mamíferos, cuyo estado se hizo viral y puso en el disparadero al departamento autonómico que lidera Mireia Mollà, que se vio obligado a suspender su iniciativa en octubre, solo dos meses después de iniciarla.

El proyecto, que empezó en agosto, pretendía que los animales limpiaran el monte de forma ecológica y barata mientras se alimentaban y, a la vez, construyeran cortafuegos para evitar incendios. Pero el plan no cumplió las expectativas y, de los 46 burros (más cuatro crías) que formaban parte inicialmente de la iniciativa en el parque natural, al menos 10 murieron.

Unas polémicas muertes que obligaron a la Conselleria a abrir una investigación que aún sigue abierta y a que la consellera tuviera que salir en diciembre a Les Corts a dar explicaciones.

«Nadie me ha dicho nada»

Para el pastor de los burros, Juan Lebrián, esas explicaciones fueron «insuficientes». Tras el polémico caso, volvieron a su finca 30 asnos, pero nadie le ha contado qué ha pasado con los otros 16. «He leído por la prensa que la Conselleria notificó 10 animales muertos, pero a mí nadie me ha dicho nada. Ni los resultados de la autopsia ni por qué murieron ni nada», lamenta.

Lebrián se muestra convencido de que, si después de cuatro meses aún no han trascendido las causas de las muertes (al menos públicamente), es que ahí hay gato encerrado. «Si siguen callados es porque quieren esconder algo o tapar a alguien. Han quedado muy mal ellos, yo aún no sé qué les pasó a mis burros», recrimina.

Mollà ya reconoció en diciembre que 7 no saben dónde están

Los cálculos que hace este ganadero cuadran con lo que dijo la consellera en su comparecencia en Les Corts, el 16 de diciembre, la última que hizo públicamente para tratar este asunto. En su intervención, Mollà reconoció públicamente que «siete burros han desaparecido», aunque le echó la culpa al pastor de los animales, porque dijo entonces que, pese a que le pidieron que diera explicaciones al respecto, en diciembre Lebrián aún no les había contestado.

En buen estado de salud

Por suerte, ajenos a la polémica, los burros supervivientes del Desert de les Palmes han recuperado su vida normal y ahora están «bien, vigorosos y con fuerza, comiendo y corriendo sueltos por la finca», comenta el ganadero.

Otro problema con el que se ha topado es que, según describe, un policía le avisó recientemente de que no podía dejar los burros sueltos por la finca, ubicada en el camino Donación del Grau. De momento no ha recibido ningún requerimiento del Ayuntamiento, pero el ganadero advierte de que no piensa encerrarlos, ya que «los animales tienen que estar sueltos, al aire libre».

Dos dimisiones

Hasta ahora, el polémico caso de los burros se ha cobrado dos dimisiones en el seno de la Conselleria: en octubre, la del ex director general de Medio Natural, Benjamín Pérez; y la más reciente, la semana pasada (aunque trascendió este martes), la de la exjefa de servicio del área de Medio Natural.