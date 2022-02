La alcaldesa de Benicàssim buscará el consenso para aprobar el presupuesto tras la crisis con Cs

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués (PP), buscará la participación de todos los grupos para sacar adelante el presupuesto de este 2022. Así lo declaró la munícipe, tras conocer las declaraciones de su socia de gobierno, Cristina Fernández (Ciudadanos), que afirma que da por rotas las negociaciones y que no aprobarán con sus votos las nuevas cuentas.

La formación naranja pactó con el PP para formar gobierno en las últimas elecciones municipales y cuenta con tres concejales, al frente de las concejalías de Turismo, Desarrollo Sostenible y Territorio Inteligente, que ostenta Fernández; Cultura, Javier Alonso; y Seguridad y Recursos Humanos, que lleva Natividad Alonso, que se incorporó hace un año tras sustituir a Domingo Lorenzo.

"Nos asignan lo mismo dinero que el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia y no había eventos. Eso no puede ser. Y no quieren que hablemos entre todos para reestructurarlo" Cristina Fernández - Portavoz de Ciudadanos

No es la primera vez que queda evidente en estos años una crisis en el bipartito, pues Fernández ya había mostrado su descontento en varias ocasiones, aludiendo a una falta de inversión y visibilidad en las concejalías de Cs. Ahora, de nuevo, reprocha que el dinero que pretenden destinar al área de Turismo en las cuentas de este año. «Nos asignan lo mismo que el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia y no había eventos. Eso no puede ser. Y no quieren que hablemos entre todos para reestructurarlo. Así no es equipo de gobierno, solo lo es para lo que les interesa y para lo que no somos dos partidos diferentes», critica.

"Venimos de una pandemia y tenemos que hacer un presupuesto de recuperación con un impulso inversor para poder llevar adelante las inversiones que no hemos podido. Pero lo primero son las personas y Servicios Sociales" Susana Marqués - Alcaldesa de Benicàssim (PP)

Marqués explica al respecto que se han tenido que reajustar los gastos y «las líneas estratégicas que se dieron a todos los concejales es que tenían que redistribuir sus áreas. «Venimos de una pandemia y tenemos que hacer un presupuesto de recuperación con un impulso inversor para poder llevar adelante las inversiones que no hemos podido. Pero lo primero son las personas y Servicios Sociales, y después las inversiones que son prioritarias», desgrana.

Transparencia

"No nos comunican nada, no pasan acta de las reuniones ni nos quieren explicar de lo que hablan, ni tan siquiera tiene tiempo la alcaldesa para atenderme en su despacho" Cristina Fernández - Portavoz de Cs

Por su parte, la portavoz de Cs también señala que es la «falta de comunicación y de transparencia» la que está «desencadenando en una desestabilización del equipo de gobierno». «No nos comunican nada, no pasan acta de las reuniones ni nos quieren explicar de lo que hablan, ni tan siquiera tiene tiempo la alcaldesa para atenderme en su despacho. Así no podemos continuar», declara Fernández.

"Cs no asiste a las reuniones desde hace seis meses y no ha presentado sus propuestas. Hemos recibido las de todos los partidos, menos las suyas" Susana Marqués - Alcaldesa de Benicàssim (PP)

Mientras, Marqués apunta a la dificultad de trabajar con sus socios de gobierno al «no asistir a las reuniones desde hace seis meses y no haber presentado sus propuestas». «Hemos recibido las de todos los partidos y sin embargo las de Ciudadanos no». No obstante, la munícipe manifiesta su intención de seguir trabajando en lo importante, el presupuesto, que «no está cerrado». «Y lo llevaremos a aprobación cuando podamos con la participación de todos», dice.