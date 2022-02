Una de las imágenes de las que los japoneses se sienten más orgullosos es la de los cerezos en flor, responsables de que el país oriental tiña sus parques y montañas de un precioso color rosa durante cada primavera. En un municipio de Castellón, Albocàsser, están tan orgullosos o más de sus almendros en flor que los nipones, pues al igual que el árbol de las cerezas también desprende unos espectaculares tonos blancos y rosáceos antes de que salga el fruto, aunque en este caso lo haga durante la época más fría del año.

Tanto es así, que el propio Ayuntamiento de la localidad del Alt Maestrat ha organizado un concurso de fotografía y ha tenido a bien compartir las imágenes que ha recibido con este periódico. Son miles los almendros que rodean el término municipal de Albocàsser, creando por estas fechas un paisaje único digno de visita.

Destacar que desde el consistorio también organizaron recientemente una actividad cultural con la que poner en valor tanto los almendros como el preciado fruto que de ellos se recoge. El evento, llamado ‘Ametlers A Escena’, fue “todo un éxito de participación y contó con asistentes tanto de la localidad como de otros municipios”.

Cinco descartadas

En cuanto al concurso de fotografía, del cual los lectores de este artículo pueden disfrutar con las instantáneas que acompañan la información, destacar que ha sido organizado por la Concejalía de Promoción Local del Ayuntamiento. "L'Ametler Florit a Albocàsser" cumple su tercera edición, convirtiéndose así en una cita ineludible cuando llegan estas fechas. Y es que, como es conocido, entre los meses de enero y febrero llega uno de los espectáculos que nos regala la naturaleza: la floración de los almendros. Los bancales despiertan al nuevo ciclo vital bañados de flores de diferentes tonalidades blancas y rosáceas dejando un paisaje digno de contemplar, recorrer e inmortalizar. Así, las instantáneas capturarán un momento que además de bonito es único, puesto que cambiará en solo unas semanas.

El concurso ya no admite más fotografías, pues el plazo para presentarlas expiraba el pasado viernes 18, y el ganador se llevará un lote de productos de la tierra valorado en 100 euros. Es importante recordar que las imágenes tienen que ser del término municipal de Albocàsser, en un lugar que se pueda reconocer, por lo que algunas de las fotos que no cumplen con este requisito, pese a que se puedan ver en este artículo no podrán concursar. En concreto son cinco las imágenes descartas y el motivo no es otro que el de no poder demostrar que están tomadas en la localidad castellonense.