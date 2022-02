El alcalde de Nules urge al Consell que abra la cantina del instituto

Cinco meses después del inicio del curso escolar, el IES Gilabert de Centelles de Nules sigue sin servicio de cantina, para malestar de profesorado, alumnado y familias, tal y como manifiestan desde la AMPA. La problemática no le es ajena al Ayuntamiento, pese a no tener competencias en esta materia, razón por la cual el alcalde, David García, espera poder mediar ante la Conselleria para agilizar los procesos administrativos.

La explicación que dio en su día Educación para no garantizar un inicio del curso con la cantina en funcionamiento es la decisión de crear un pliego de condiciones común a todo el territorio autonómico para contratar este tipo de servicios, porque hasta ahora no existía. La razón no fue bien recibido por los usuarios porque, como denuncian desde la AMPA, «podían haberlo empezado a gestionar antes para no dejar al centro sin alternativa», pues las máquinas expendedoras no lo son, según defienden, para un instituto con más de 1.700 personas.

El primer edil avanzó a Mediterráneo que «compartimos la preocupación de la AMPA» del IES Gilabert de Centelles y en consecuencia «volveremos a pedir a la Conselleria que agilice el procedimiento», de manera que la adjudicación se realice en breve.

Respuesta de la Generalitat

Desde Educación detallan que los técnicos del departamento se encuentran en la tramitación final de la redacción del nuevo modelo de pliego, que ha de servir para las tres direcciones territoriales, después de haberlo actualizado para adaptarlo a la legislación actual.

El último avance fue el informe redactado al respecto por la abogacía de la Generalitat, que indica las observaciones que hay que incorporar. Una vez finalizada la redacción definitiva, el modelo de pliego definitivo se remitirá, en breve, a las direcciones territoriales para que inicien los procedimientos de adjudicación.