Benicarló traslada la ofrenda a la mañana del festivo de San José, previa a la Cremà

La Junta Local Fallera de Benicarló anunció ayer una de las novedades que marcarán el calendario festivo de esta edición de las fiestas josefinas. La ofrenda floral a la Virgen se celebrará el sábado 19 de marzo por la mañana --a partir de las 10.30 horas--, coincidiendo con el festivo día de San José, cuando siempre era por la tarde y habitualmente el día 18. A esta modificación se suma el traslado del día de la Cremà, que este año será el día 20. «Venimos de años complicados y, tras consensuarlo con todas las comisiones, decidimos que era necesario tener un día más para dar impulso a los casales», explicó el representante de la JLF benicarlanda, Adrián Octavio.

Desde la entidad se avanzó que el acto de entrega de premios a los monumentos falleros tendrá lugar el martes 15 en el polideportivo de la ciudad. Por lo que respecta al aforo del mismo, «será la capacidad permitida para cualquier evento deportivo que se desarrolle en el mismo», detallaron.

Crida y Nit del Foc

Con el fin de avanzar hacia la normalidad, tanto la Crida como la Nit del Foc se desarrollarán de una forma muy similar a las celebraciones previas a la pandemia. La Crida anunciará el inicio de las fiestas josefinas el sábado 5 de marzo desde los balcones del ayuntamiento y, a continuación, la plaza de la Constitución albergará la fiesta nocturna.

Por su parte, la concejalía de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas presentó ayer las dos campañas de prevención elaboradas para el desarrollo de las Fallas 2022. Coneixement. En Falles no et falles velará por concienciar sobre la gravedad del exceso del consumo de alcohol, así como por la prevención de conductas adictivas. «Uno de los puntos más importantes de la campaña es la responsabilidad de los encargados de las barras de casales, pues deben ser conscientes de que no está permitida la venta de alcohol a menores», apuntó la edila del área, Gemma Cerdà.

Por otra parte, la campaña No et tapes les orelles ni tanques els ulls. Davant les violències masclistes, reacciona, persigue concienciar a la ciudadanía sobre la prevención de la violencia machista. Una de las acciones que incluye es la colocación del distintivo Casal lliure de violències masclistes en cada carpa, que supone un compromiso de rechazo e intolerancia ante esta violencia.

Premio de igualdad

Por otra parte, la tercera edición del premio para la igualdad otorgará el banderín a la falla que mejor proyecte, a través de su obra, «una imagen respetuosa de las mujeres y las relaciones igualitarias para promover una sociedad más justa», subrayó. Se entregará el día 15.