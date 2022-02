Los trabajadores de Nordex de la Vall d'Uixó, tras reunirse con la empresa: "Primero nos faltan al respeto y ahora nos insultan"

Después de unos intensos días de reuniones con los alcaldes de la zona (la Vall d'Uixó, Alfondeguilla, Nules...), los trabajadores de la planta de Nordex de la Vall d'Uixó se han visto este jueves las caras por primera vez con la dirección de la empresa desde que se enteraran hace una semana de las intenciones de la compañía de realizar un despido colectivo de hasta 94 empleados.

El presidente del comité de empresa, Martín Beteta, resume con esta frase tan elocuente cómo ha sido esta primera toma de contacto entre directiva y trabajadores, a través de una reunión que ha tenido lugar en el Hotel Luz de Castelló. "El jueves pasado nos citaron en nuestra casa a faltarnos al respeto y hoy nos han traído aquí a Castelló a insultarnos", critica.

La primera propuesta que les ha trasladado la empresa es ofrecer 28 días por año con un máximo de 16 mensualidades y recolocar a 40 trabajadores. En caso de materializarse los despidos, ha explicado que se producirían desde el final de la negociación hasta el 30 de julio de este año.

"La oferta nos parece sumamente ridícula y no valoran para nada el trabajo que se ha hecho en esa planta y el dolor que tienen esas familias" Martín Beteta - Presidente del comité de empresa

Unas condiciones que les parecen del todo insuficientes. "La oferta que nos han hecho nos parece sumamente ridícula y no valoran para nada el trabajo que se ha hecho en esa planta y el dolor que tienen esas familias", recrimina el representante de los empleados, y anuncia que, lógicamente, habrá nuevas reuniones en el futuro, aunque aún tienen que cerrar las fechas.

Aunque las intenciones de la empresa parecen firmes, Beteta no pierde la esperanza de lograr revertir los despidos. "Si no, para qué hemos venido. Si no viéramos margen para la esperanza, hubiésemos dejado todos la lucha", ha expresado.

"Razones técnicas y productivas, no económicas"

La plantilla real de Nordex la Vall d'Uixó esta formada por 110 empleados, pero solo podrá haber hasta 94 despidos

A pesar de que ha sido solo un primer acercamiento de carácter informativo, el abogado del sindicato independiente, Fermín Palacios, destaca especialmente una conclusión de la reunión de este jueves. "El expediente de regulación de empleo no es por razones económicas, es por razones técnicas y productivas. Aunque al final está claro que el sustrato es económico, se trata de un problema de organización, de reinversión", desgrana.

El letrado ha querido puntualizar que, aunque "la plantilla real" está formada por 110 empleados, solo podrá haber "hasta 94 despidos", por lo que ahí cree que tienen "un margen de maniobra para poder discutir si van a ser menos o muchos menos".

Falta por aclarar si la planta cerraría o no

De los 94 afectados, el abogado subraya que todos los afectados son de producción ("no son técnicos ni administrativos"), ya que subraya que "la producción como tal no les interesa" a la empresa. Eso sí, al incumbir el despide únicamente al departamento de producción, una incógnita que sigue en el aire y que las próximas reuniones ayudarán a resolver es si la planta de Nordex de la Vall seguiría abierta o no. "Estamos aventurando muchas cosas, hoy no se ha dicho tanto", ha recalcado Palacios.

La empresa guarda silencio

Los representantes de la empresa han evitado dar declaraciones este jueves y, al tratarse de una primera toma de contacto, arguyen que se pronunciarán "una vez se haya alcanzado un acuerdo".