Los vecinos del edificio okupado de Benicàssim urgen ayuda a una plataforma nacional

Afectados del edificio okupado de Benicàssim, cercano a la plaza de Los Dolores, buscan amparo a nivel estatal para encontrar soluciones a la ocupación ilegal de estas viviendas en pleno centro urbano. Para ello, algunos de los vecinos perjudicados se han aliado con la Plataforma nacional de afectados por la ocupación para asesorarse y conocer las acciones que pueden lleva a cabo.

Se trata de una práctica que va en auge, pues «el pasado año se contabilizaron 13.389 casos, un 18% más que el ejercicio anterior, en todo el país», según explica Cristina López, en representación de esta agrupación. «Les estamos dando asesoramiento y hacemos reuniones semanales para unirnos y exigir que se cambie la ley», indica.

Algunos residentes también se han reunido con la alcaldesa, Susana Marqués, que les ha atendido en el ayuntamiento para escuchar su problemática. Le piden que tome cuantas medidas y acciones estén en sus manos para ayudarles. También le reclaman que haga de intermediaria con la Sareb, el banco malo (propietaria de estos inmuebles), «para planificar una solución y tratar de evitar futuras okupaciones», argumentan.

Robos y música alta

Los okupas continúan viviendo en siete de los pisos de este céntrico bloque seminuevo, lo que ha levantado también el malestar de los vecinos del barrio, que han tenido enfrentamientos con ellos. Según denuncian, desde que están en el edificio ha habido incidentes como robos en trasteros, molestias por la música alta, ruidos y hasta un incendio que obligó a desalojar a cerca de un centenar de vecinos.

Como novedad, según trasladan afectados a Mediterráneo, los okupas «se han intentado empadronar en el ayuntamiento» con la voluntad de consolidarse en estas viviendas. Además, algunos de ellos han presentado denuncias en la Guardia Civil, supuestamente, por acoso de los vecinos.

Los okupas llegaron a este edificio, situado concretamente en el número 9-B de la calle Bad Salzdetfurth, en enero y desde entonces permanecen en estos pisos. La existencia de una puerta especial antiokupas no evitó que asaltaran la finca desde las azoteas, accediendo por portales próximos. Y aunque se ha personado en varias ocasiones tanto la Policía Local como la Guardia Civil, llamados por los vecinos indignados por la situación, no han podido hacer nada para desalojar a estas personas. Tanto la Sareb como el único particular propietario de una de estas casas ya presentaron la correspondiente denuncia por la ocupación ilegal de estas viviendas.

El pasado mes de enero unos okupas también intentar habitar un adosado de la avenida Mohíno de Benicàssim, aunque en este caso la rápida actuación de los vecinos de la urbanización en coordinación con agentes de los cuerpos de seguridad evitó esta ocupación ilegal.