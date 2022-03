El Ayuntamiento de Almassora ampliará un 23% los fondos del tratamiento contra los mosquitos para hacer frente a los focos que habitualmente surgen durante el de verano.

El departamento de Medio Ambiente ha confirmado que el concurso público del contrato para cuatro años, dos iniciales más dos de posible prórroga, tendrá un presupuesto de 26.114 euros anuales, 5.000 euros más cada año que en la licitación del acuerdo vigente.

De momento, el consistorio ha iniciado la revisión de los puntos habituales para evitar la propagación de larvas. Tres prospecciones en enero y dos en febrero han supuesto el punto de partida del calendario de tratamientos 2022.

Las actuaciones, como de costumbre, arrancan con las revisiones a principios de año y, en caso de detectar larvas, los operarios aplican diversos tratamientos larvicidas y adulticidas.

En la actualidad, la empresa adjudicataria del servicio no ha tenido que empezar los tratamientos al no detectar todavía larvas. La ausencia de lluvia en los últimos meses ha mermado el desarrollo de estos focos que, no en vano, podrían desarrollarse con las últimas precipitaciones y la previsible subida de temperaturas.

Las comprobaciones se encadenan desde enero y ya alcanzan las seis jornadas de trabajos en zonas húmedas, preferentemente en la playa, que es donde más puntos conflictivos se suceden cada año.

Desde el consistorio remarcan que será con la llegada de la primavera cuando se acometan más jornadas, generalmente entre los meses de mayo y septiembre.

En esa franja del año, la revisión afecta a acequias de la playa, Santa Quitèria y el casco urbano, con mayor insistencia en los espacios que concentran acumulación de agua, o solares sin edificar. E insisten en que los vecinos deben cuidar las piscinas privadas para que no sean foco de dípteros.