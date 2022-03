Una cámara y un agravio comparativo, la polémica que no cesa con la nueva falla de la Vall

Lejos de mitigarse, la polémica suscitada por la instalación de una nueva falla en el barrio Carmaday de la Vall d'Uixó va a más, porque los vecinos no están dispuestos a consentir sin poner de manfiesto su disconformidad. Y es que la colocación de una cámara de vigilancia junto a la falla y las acusaciones de amenazas no han hecho más que acrecentar el descontento de un vecindario que lleva desde el pasado verano mostrando su oposición a que las fallas lleguen a esta zona de la ciudad.

Por si el ambiente no estuviera ya bastante caldeado, la aparición de una cámara de vigilancia en una farola junto al monumento fallero ha crispado más los ánimos. Sobre este hecho, desde el Ayuntamiento confirmaron que la Policía Local ha emplezado a los responsables de la comisión a retirarla, a no ser que presenten una autorización de la que en el consistorio no hay constancia. Fueron los vecinos los que denunciaron su presencia.

La colocación esta misma semana de una gran pancarta en la que manifestaban su oposición, aunque finalmente tuvieron que retirarla porque el viento la tumbó provocando la rotura del muro en el que estaba sujetada, solo fue una evidencia más del rechazo frontal a una comisión con la que, como defienden desde la asociación de vecinos, sienten que sufren un agravio comparativo, porque esta falla ya quiso instalarse en otro barrio, el Carbonaire, y tras el rechazo vecinal --también recogieron firmas-- desistieron del intento para escoger Carmaday.

Partes informadas

Desde la junta directiva de la asociación han hecho público un comunicado en el que inciden en que en cuanto tuvieron noticia de la intención de montar la falla en las inmediaciones del barrio ya se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y la comisión para manifetarles su rechazo. Niegan categóricamente que en la falla no conozcan la situación pues, como aseguran «en todo momento los responsables de la falla 9 d'octubre han sido conocedores de la voluntad mayoritaria de los vecinos y de la junta directiva».

Dado que el Ayuntamiento ha autorizado la actividad, desde la asociación han decidio «solicitar los informes técnicos de la autorización», pues consideran que «existen muchas discrepancias por su ubicación en un vial de un polígono industrial, cerca de las inmediaciones de una gasolinera y próximo a una zona de cultivos».

Antecedentes negativos

Para concluir, remarcan que no se trata de un problema personal, sino del convencimiento vecinal de querer vivir con tranquilidad, y apelan a «los antecedentes tan negativos que tuvo este barrio con la ubicación de zonas de ocio que tantos problemas dieron en el pasado».

A su vez, emplazan a los responsables de la falla de si es cierto que han recibido amenazas de alguna persona, como han llegado a apuntar públicamente, les emplazan a que lo pongan en conocimiento de las autoridades, porque «una persona nunca puede ser un colectivo».