Dimite el segundo edil de la legislatura en Nules, aunque no deja el Ayuntamiento

El gobierno en minoría del Ayuntamiento de Nules va a perder un concejal después de que ayer anunciara su dimisión el edil de Biblioteca, Gente Mayor y Cementerio, Raúl García Peraire. Se da la circunstancia de que el concejal sustituyó a su antecesora, Susana Tusón, que también presentó su dimisión hará cosa de un año.

Como manifiesta García Peraire, «en las últimas semanas he tenido diferentes conversaciones con miembros del equipo de gobierno y de Centrats en Nules, en las que he expuesto mi malestar por diferentes situaciones y, sobre todo, por la falta de apoyo que recibimos algunos concejales por parte del resto del equipo de gobierno». Tras realizar esta afirmación, remarca que el problema «no es nuevo en esta legislatura», en clara alusión a lo sucedido con su predecesora en el cargo.

El alcalde, David García, confirmó que «evidentemente» tenía conocimiento de la intención de su concejal de dimitir, aunque se limitó a señalar que «no vamos a hacer valoraciones. Las haremos, pero en los próximos días».

Porque a diferencia del caso anterior, que supuso una renuncia de Tusón del cargo y del acta de concejala, Raúl García avanza que no va a salir del Ayuntamiento. Después de dimitir y tras solicitar la baja en CeN pasará a formar parte del grupo mixto.

«No iba a permitir nunca conductas o actuaciones no correctas» Raúl García Peraire - Concejal dimisionario de CeN

El edil asegura que «no ha sido una decisión fácil» y que la ha meditado mucho. Como expone en su carta de renuncia, «aceptaba el reto de formar parte del gobierno municipal para dejarme la piel por mi pueblo y no iba a permitir nunca conductas o actuaciones no correctas», aunque no precisa a qué se refiere para haber acabado tomando esta determinación.

Situación evitable

CeN pasará de tener seis concejales a cinco, los mismos que PPy PSOE, en la oposición. Raúl García es consciente de que su decisión «puede producir una carga de trabajo en algunos compañeros», pero a su vez incide en que «podría haberse evitado si se hubieran tomado las medidas adecuadas que tantas veces hemos advertido».

Explica que se queda en el Ayuntamiento porque quiere «seguir trabajando y a disposición de los vecinos y vecinas para aclarar lo que necesiten», aunque ya fuera de la responsabilidad de gobierno. Remarca que «pienso seguir defendiendo a nuestro pueblo, con total determinación».

En su momento, Susana Tusón explicó que las responsabilidades de la concejalía eran incompatibles con su vida laboral y familiar, y abandonó el consistorio.