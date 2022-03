El PP no da por roto el pacto en Benicàssim pese a las duras acusaciones de Ciudadanos

A pesar de la pronunciada crisis en el bipartito de Benicàssim (PP y Ciudadanos), agravada este martes más que nunca tras el comunicado incendiario de la formación naranja, la directiva provincial de los populares apeló anoche a dar continuidad al pacto de gobierno firmado tras las elecciones del 2019.

La presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina, mostró su «respaldo total» a la alcaldesa, Susana Marqués, y puso en valor su «gran gestión» al frente del Ayuntamiento «por encima del ruido mediático y los intereses partidistas». Aprovechando que ayer había pleno de la Diputación, la cúpula provincial se reunió ya por la mañana para abordar el tema y cerrar filas con Marqués.

Detonante

Aunque las tiranteces han sido una constante entre PP y Cs en lo que va de legislatura, el de este martes fue uno de los capítulos con mayor repercusión. Esta nueva entrega del serial de la crisis entre las dos formaciones, con el presupuesto como trasfondo, empezó con un duro comunicado publicado por la formación naranja, en la que su portavoz, Cristina Fernández, denunciaba «prácticas mafiosas por parte de la alcaldesa».

Fernández (Cs) compara a Marqués (PP) con "el Jesús Gil en la Marbella de los años 90"

La teniente de alcalde y edila de Turismo acusó a Marqués de actuar «como Jesús Gil en la Marbella de los 90» y criticó «el acoso y la utilización partidista de efectivos policiales», tras dar a conocer que una patrulla de la Policía Local se personó la noche del lunes en su domicilio «para entregarle una notificación por su negativa a aprobar los presupuestos».

Según relató, dos agentes uniformados acudieron a su casa y le mostraron un escrito, firmado por todos los concejales del PP, en el que se le pedía presentar sus propuestas en el plazo máximo de dos días. Fernández se negó a firmar la recepción de ese documento y a recogerlo ante los agentes.

La líder de Cs añadió que el lunes por la mañana la alcaldesa le afeó que no aprobase las cuentas y «que se atuviera a las consecuencias pues iban a activar el plan B». Fernández condena «las inaceptables presiones de Marqués, más propias de un capo de la mafia que de un responsable público».

Respuesta de la alcaldesa

Tras guardar silencio durante toda la mañana y buena parte de la tarde, la alcaldesa envió un comunicado pasadas las ocho en el que subrayó que las acusaciones vertidas por su socia de gobierno son «totalmente injustificadas y desproporcionadas».

"Las faltas de respeto hacia mi persona y la deslealtad hacia los compañeros de gobierno no nos van a desviar un ápice de lo que esperan nuestros vecinos, que no es otra cosa que trabajar por Benicàssim" Susana Marqués - Alcaldesa de Benicàssim

Marqués asegura que intentó contactar durante la tarde de ayer «en varias ocasiones por teléfono» con Fernández para hablar con ella, pero «no fue posible», como «tampoco obtuvieron respuesta» los concejales que también intentaron ponerse en contacto con ella «para aclarar la situación provocada» a raíz del primer comunicado.

«Las faltas de respeto hacia mi persona y la deslealtad mostrada hacia los compañeros de gobierno no nos van a desviar un ápice de lo que esperan nuestros vecinos, que no es otra cosa que trabajar por Benicàssim, como venimos haciendo», concluyó Marqués.

Y adjuntó en el comunicado este documento, que es el que los policías fueron a entregarle personalmente Cristina Fernández a su domicilio:

¿Y ahora qué?

Queda evidente que las graves acusaciones de Fernández podrían desencadenar en una ruptura del pacto, ya que Marqués tiene en su mano quitar a los ediles de Ciudadanos sus concejalías, de Turismo, Territorio Inteligente (Fernández), Policía y Recursos Humanos (Natividad Alonso) y Cultura (Javier Alonso). Aunque este último ha acercado posturas con Marqués en los últimos meses, pese a haberse pasado del PP a Ciudadanos en las últimas elecciones por discrepancias con ella. Y es el único que asiste ahora a las reuniones del equipo de gobierno.

Por su parte, Fernández indica que el equipo de gobierno "así no puede continuar, hace falta confianza, comunicación y transparencia, si no la hay tendremos que tomar decisiones, pero tanto Ciudadanos como el PP, que pensarán lo mismo, que esto es insostenible". "Aunque yo siempre apostaré por la vía del diálogo y de seguir trabajando, pero no estoy de acuerdo con las formas y no puede menospreciar a su socio de gobierno. Es obvio que el pacto está en peligro, lo que no sabemos es si seremos capaces de reconducirlo", reconoce.

Todo apunta a una prórroga de los presupuestos

El PP de Marqués ya ha gobernado anteriormente en minoría, una circunstancia a la que podría volver a enfrentarse con sus seis ediles (necesitan nueve para la mayoría). Aunque Fernández puntualiza que lo hacía entonces con el apoyo de Ciudadanos y pone en duda cómo lograría sacar adelante sus propuestas sin ellos.

Por el momento todo parece indicar que la alcaldesa optará por trabajar con un presupuesto prorrogado, ante la falta de apoyos para aprobarlo en una sesión plenaria. Pero sí necesitará los votos del resto de grupos para llevar adelante inversiones necesarias para la ciudad que precisarán ser aprobadas en plenos.

PSPV

Por otro lado, Fernández declara a este diario que no baraja irse a ningún otro partido y ha asegurado con firmeza que continuará en Ciudadanos. Al mismo tiempo, niega que se le haya ofrecido liderar el PSPV para los próximos comicios, como relevo a Miguel Alcalde, tras haber corrido este rumor.

La presidenta de los socialistas, tanto en Benicàssim como en la comarca, Carmen Tárrega, también aclara que "no se está buscando ningún relevo". "Hoy por hoy para mí Miguel Alcalde es el líder para las próximas elecciones, es la persona más capacitada para llevar este Ayuntamiento". En cuanto a Fernández, señala que "su momento para ser alcaldesa con nosotros ya pasó", en relación a la propuesta que le hizo el PSPV para llegar a un pacto de gobierno que desbancara a Marqués en las pasadas elecciones. Éste no pudo fraguarse, pese a que incluso llegaron a ofrecerle la alcaldía in extremis para los cuatro años, debido a la línea roja de Ciudadanos de no pactar con Compromís, cuyos votos eran necesarios.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Miguel Alcalde, indica que como también "secretario general del partido mi obligación es conseguir el mejor candidato para Benicàssim y si creemos que soy yo volveré a serlo y si encontramos a alguien mejor lo pondremos". Próximamente se convocará la ejecutiva local que encauzará las listas electorales. "Pero desde luego no es Cristina Fernández la persona que pueda liderar el PSPV de Benicàssim, no casa con nuestros valores y esquemas políticos, por su lucha antivalencianista y el expediente que tiene por resolver por una obra ilegal en su vivienda". "Alguien atractivo realmente para nuestro partido serían otros candidatos, como Colomer si quisiera volver o Paco Toledo, o sino el que más votos saque", concluye.

En referencia a la guerra entre el PP y Ciudadanos y la incapacidad para sacar el presupuesto del 2022 adelante por sus discrepancias manifiesta que le parece "denigrante para el pueblo de Benicàssim, que esté en manos de estas señoras". "Están llegando a extremos vergonzosos, aunque esto no viene de hoy, no fueron capaces de firmar el pacto de gobierno y se ha seguido así. Solo se entendieron en el pacto de los sueldos". "Pero nosotros no somos una solución a estas alturas de legislatura", afirma el principal líder de la oposición.