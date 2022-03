La alcaldesa de Benicàssim ve "connivencia" de Fernández (Cs) con el PSOE para desgastarla

Un día después de que Ciudadanos pusiera aparentemente el pacto de gobierno con el PP en Benicàssim aún más en el alambre tras las incendiarias afirmaciones de la portavoz de la formación naranja, Cristina Fernández, la alcaldesa, Susana Marqués (PP), atendió a Mediterráneo para dar su opinión de este último capítulo del serial entre la crisis entre uno y otro partido, agitada más que nunca después de que Fernández la acusara de actuar con «practicas mafiosas».

A tenor de la dureza de las declaraciones de su socia de gobierno, Marqués cree que «puede estar buscando acomodo político y lograr su espacio» a falta de poco más de un año para acabar la legislatura. A su juicio, los últimos movimientos de Fernández denotan «algo de connivencia con el PSOE» por «ejercer una política de desgaste» contra ella, ya que la primera edila asegura que «no entiende qué quiere conseguir» con su actitud. «Actúa como si estuviera en la oposición, pero está en el equipo de gobierno», subraya.

Para Marqués, la líder de Cs «está paralizando los presupuestos», porque «su negativa está ahí» y aún está a la espera de que les haga llegar las propuestas que quiera incluir para las áreas que gestiona (Desarrollo Sostenible, Turismo y Hostelería) en las cuentas. La alcaldesa lamenta que todos los concejales han hecho llegar las suyas menos ella y señala que Fernández «hace meses» que no asiste a las reuniones de gobierno. «Luego ya veríamos si lo que plantea es viable o no, pero al menos que las envíe ya», hace hincapié.

Marqués asegura que desde el comunicado que Fernández envió el martes a los medios aún no ha conseguido contactar con ella, aunque reconoce que lo que le preguntaría es «qué alcance espera que iba a tener sus declaraciones», con unos términos que prefiere «no entrar a valorar».

Por ello, la alcaldesa le pide que «reconsidere su postura», ya que de ella depende de que el Ayuntamiento pueda contar con unos nuevos presupuestos este 2022. La munícipe explica que, al no entrar en vigor ningunas cuentas nuevas el 1 de enero, «automáticamente se prorrogan las del año anterior», por lo que deja claro que, pese a algunos comentarios de la oposición, Benicàssim sí cuenta con un presupuesto.

En esa línea, la primera edila deja caer que aguantar todo el año con el presupuesto prorrogado es una opción más que posible. No en vano, recuerda que el Gobierno, «con Sánchez al frente», ha tenido unos Presupuestos Generales prorrogados y asevera que lo que no va a hacer es aprobar unas cuentas en agosto, como hizo el Ayuntamiento de Castelló. «Si vemos que hay posibilidades, lo intentaremos, pero no vamos a llevar un presupuesto al pleno sabiendo que Fernández votaría en contra, no tiene sentido y no es de recibo», argumenta.

Pese al «sainete» de Cs, Marqués recalca que la situación se mantiene «estable» y tiene claro que Fernández «no abandonará el equipo de gobierno» en lo que queda de legislatura. «No vamos a entrar en su juego, nosotros trabajamos desde el rigor, la seriedad y la responsabilidad, y siempre pensando en los vecinos de Benicàssim», puntualiza.