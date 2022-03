Morella, Cinctorres y Portell, contra el nuevo trazado de la MAT de Forestalia

Els Ports está en pie de guerra contra las modificaciones de la compañía Forestalia que plantea el nuevo trazado para su línea de Muy Alta Tensión (MAT) de 400 kilovoltios para evacuar la electricidad de los parques que quiere instalar en Teruel.

"Exigimos luz y taquígrafos para los ayuntamientos y los propietarios. Tenemos qué saber qué pretenden hacer y las consecuencias" Álvaro Ferrer - Alcalde de Portell

El recorrido pasaría por unos 20 kilómetros de términos de la comarca, en concreto por Portell, Cinctorres y Morella. Sus tres alcaldes rechazan las intenciones de la firma, y coinciden en criticar la «opacidad» en los métodos de actuación y el «ninguneo» al que están sometidos.

El munícipe de Portell, Álvaro Ferrer, expresa: «Exigimos luz y taquígrafos para los ayuntamientos y propietarios. Tenemos que saber qué quieren hacer en la zona, cómo lo quieren hacer, así como qué consecuencias tendrá».

"Somos pueblos pequeños, pero defenderemos nuestro territorio hasta el final" Mireia Mestre - Alcaldesa de Cinctorres

Por su parte, su homóloga de Cinctorres, Mireia Mestre, advierte: «Somos pueblos pequeños, pero vamos a defender nuestro territorio hasta el final». Además, en la línea de Ferrer, añade: «Queremos tener información detallada para estudiar afecciones antes de presentar planeamientos de esta envergadura como definitivos».

"Forestalia está actuando con poca transparencia. Pelearemos por los derechos del municipio y de los territorios afectados" Rhamsés Ripollés - Alcalde de Morella

Desde la capital de Els Ports, donde esta MAT pasaría a poco más de 70 metros de la masía de Fraiximeno, donde viven dos familias, su primer edil, Rhamés Ripollés, reitera lo dicho el martes en un comunicado y remarca: «Defenderemos los derechos de nuestro municipio y de los terrenos afectados». Asimismo, considera que los cambios del proyecto son «más que importantes», por lo que lamenta que «no se ha comunicado nada a la población para que pueda alegar», explica.

"Han variado el trazado y no pasará por nuestro pueblo, pero la empresa continúa actuando de una manera despótica" Jorge Royo - Alcalde de la Mata

En la Mata, donde ahora se salvan de las 80 torres --alguna de más de 60 metros de altura--, de esta autopista eléctrica, mantienen su posición contraria a Forestalia. «No los queremos aquí, ni en ningún lado. Han variado el trazado y no pasará por nuestro pueblo, pero siguen actuando de forma despótica. No les importa esta comarca ni tampoco los vecinos», sentencia el alcalde, Jorge Royo.