Un vecino de la playa de Almassora: "Tengo que tomar pastillas todas las noches para dormir por el ruido del Serrallo"

Hartos de convivir de forma continua con el «zumbido constante» que supone el ruido generado por las empresas del polígono del Serrallo, los vecinos del litoral de Almassora llevan tiempo dando pasos para presentar una demanda colectiva con el fin de encontrar una solución a ese problema invisible que les impide conciliar el sueño, en todos los sentidos, en sus viviendas. «Tengo que tomarme pastillas todas las noches para intentar dormir, esto es una tortura», describe Xose Pereira, vicepresidente de la asociación de vecinos de la playa.

Tras constituir una plataforma de afectados, el siguiente paso que han dado es contratar los servicios de una asesoría jurídica que les oriente técnicamente a cómo deben seguir el proceso. Aunque falta por conocer cuántos vecinos se animarían a la hora de la verdad a presentar una demanda, la primera estimación que realizan es que al menos unas 200 viviendas de la zona (mínimo equivaldría a 200 personas) estarían dispuestas a llevar ante la justicia a los que permiten que «la actividad de las empresas que superan la normativa acústica no esté aún parada».

En concreto, interpondrían la demanda contra las instituciones públicas --esencialmente los Ayuntamientos de Almassora y Castelló y la Generalitat--, a las que desde la asociación acusan de «no hacer nada» para que las compañías del área industrial cumplan la ley.

"Quien tiene que vigilar no vigila"

"Los que deben vigilar para que las empresas cumplan la ley no vigilan, llevan años sin hacer nada y mirando para otro lado"

«Los que deben vigilar que el ruido está dentro de los parámetros legales no vigilan, aquí en la playa de Almassora tenemos que llamar de forma habitual a la Policía Local por la contaminación acústica», relata Pereira, que vive en el camí l’Om Blanc.

Para demostrar con datos los abusivos niveles de ruido, este integrante de la asociación mide desde hace un año el volumen de decibelios de las empresas. Lo hace de forma continua a través de un sonómetro instalado en la terraza de su casa. La conclusión es la que ya dio a conocer a este periódico, que el ruido supera ampliamente lo máximo permitido por la normativa autonómica --45 decibelios por las noches--, con «picos muchas veces de incluso 65».

"No entendemos cómo el Consell, sabedor de que las empresas no respetan la ley acústica, sigue concediéndoles la autorización ambiental integrada para continuar con su actividad como si no pasara nada"

Derivado de ese muestreo, cuyos datos insisten en que han enviado al Ayuntamiento de Almassora y la Generalitat, es la «inacción» de las administraciones tras tantos años. «Lo que no entendemos es cómo el Consell, sabedor de que las empresas del Serrallo no respetan la ley acústica, sigue concediéndoles la autorización ambiental integrada para continuar con su actividad como si no pasara nada», lamentan.

Respecto al consistorio, critican que los diferentes gobiernos de Almassora llevan «mirando para otro lado» desde hace tiempo --al menos desde el 2012--, por lo que exigen que las mediciones que hagan sean «continuas, todos los días, y no auditorías programadas» y que «construyan ya la pantalla verde» para acabar con la «indefensión» de los vecinos y esa situación «insostenible».