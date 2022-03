Igual que Superman no era un pájaro ni un avión, un ‘seabreacher’ no es un tiburón, ni una moto de agua. Es una combinación de ambos. Quizá cuente con las características más espectacular de ambas ‘especies’ marinas, pues cuenta con la potencia y la velocidad de la moto de agua al alcanzar los 120 kilómetros por hora, y su aspecto se asemeja mucho al de un escualo, pudiendo incluso introducirse hasta cinco metros en las profundidades del mar.

A día de hoy solo existe un ‘seabreacher’ en España, y este se encuentra en Castellón, concretamente en Alcossebre. Es la empresa Xtreme Water Sport la que lo alquila a un precio de 120 euros por 20 minutos de aventura. “Puede parecer caro, pero la sensación es impresionante, estás como en un parque de atracciones en el mar”, confiesa Gabriel, gerente de la citada compañía, que ha adquirido el aparato en cuestión por unos 140.000 euros: “Viene desde California. Allí el precio es de unos 80.000 euros, pero como hay que cambiarle el motor para adaptarlo a la normativa europea el precio se encarece bastante”.

Un solo requisito

Gabriel, que admite que ya en Alcossebre todos han bautizado a este ‘seabreacher’ como tiburón “por el aspecto que tiene”, descubre que ya hay lista de espera para embarcarse en el mismo: “Estamos abiertos desde marzo hasta octubre y ya hay muchos interesados. Esperemos que mejore el tiempo para que se den las características idóneas para salir”. El único requisito que debe cumplir el interesado en embarcarse en esta experiencia es contar con más de 8 años de edad, puesto que el ocupante irá como copiloto en la parte trasera de la embarcación: “Solo puede conducirlo un piloto con titulación. Un instructor preparó a nuestro conductor, que tiene el carnet de patrón portuario para poder llevarlo”.

La empresa en cuestión, que lleva ya funcionando una década en Alcossebre, ofrece también en alquiler motos de agua, embarcaciones, buggies, quads o ryders (vehículos de tres ruedas homologados para conducir por la Serra d’Irta), pero confía en dar un salto de calidad con el tiburón. “En cuanto lo vi en el Salón Náutico de Barcelona en el 2019 me enamoré de él y no he parado hasta que no lo he traído”, confirma Gabriel.