Les Corts se ponen del lado de Nules en su litigio con Costas

Les Corts han aprobado de forma unánime un apoyo explícito a la defensa y protección no solo del litoral de Nules, sino también de sus históricas casetes, con un matiz importante en referencia al muro de contención construido por el Ayuntamiento en noviembre. Fue ayer, cuando se consensuó por todos los grupos parlamentarios un acuerdo en el que emplazan al Ministerio y, por ende, a la dirección general de Costas, a que permitan mantener ese muro provisional.

Además, la propuesta insta de forma literal a la Generalitat a «iniciar los trámites de estudio correspondientes para implementar los posibles instrumentos de protección cultural y patrimonial que puedan corresponder al conjunto de viviendas ubicados en primera línea de la playa».

Esta propuesta --planteada inicialmente por Ciudadanos-- ha sido recibida en Nules con la esperanza que Costas les niega, como se explicitó en aquella reunión reciente en la que afirmaron, según denunció el alcalde, David García, que las construcciones no son una prioridad en sus planes de protección del litoral, más bien al contrario.

García comunicó ayer la noticia desde la convicción de que lo sucedido en les Corts sentará un precedente. Tanto es así que, como anunció a Mediterráneo, van a retomar la solicitud para declarar las viviendas de primera fila como Bien de Relevancia Local, una petición desoída hasta el momento.

Defensa del muro

Sin duda, el matiz más significativo es que el Consell se posiciona del lado del Ayuntamiento en su litigio administrativo frente al Ministerio a cuenta del mencionado muro. Costas exige su retirada y amenaza con multas económicas, a parte de no descartar la tramitación del caso por la vía penal. Para el municipio, lo sucedido ayer en les Corts supone una legitimación oficial de la máxima institución autonómica. La unanimidad es, visto de ese modo, un balón de oxígeno para los propietarios de Nules.

Piden «mantener el muro de protección existente, construido por el Ayuntamiento, mientras se estudian las soluciones técnicas y legales oportunas»

El texto aprobado por los grupos parlamentarios sin excepción es claro y explícito. Piden «estudiar la posibilidad de modificar la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el propósito de proteger el conjunto de viviendas de les casetes de Nules», además de «mantener el muro de protección existente, construido por el Ayuntamiento, mientras se estudian las soluciones técnicas y legales oportunas» para proteger las casas.

El documento refrendado también hace referencia a las obras pendientes de adjudicación para la estabilización de la playa de les Marines --que Costas anunció para antes de acabar el año 2022--, sobre el que solicitan «licitar con la máxima celeridad».

Y la moción emplaza al Ministerio a adoptar otro compromiso: «Abrir una mesa de diálogo entre la dirección general de Costas del Ministerio, el Ayuntamiento y los vecinos de la playa de Nules para abordar la situación de les casetes y las medidas a tomar para revertir la regresión de la costa».

Acuerdo previo, sin efecto

Esta no es la primera vez que en les Corts se plantea un acuerdo para proteger desde el ámbito autonómico les casetes de Nules. En el 2018, a instancias del PP, se tramitó una proposición no de ley para declararlas «de interés público». Fue aprobada, pero la Generalitat no ha realizado acciones efectivas a día de hoy en esa línea, ni ha dado salida a las peticiones municipales en ese sentido.