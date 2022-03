L'Alcora empezará en julio la principal obra de la Real Fábrica con dos millones de euros

Las obras para la rehabilitación de la zona fundacional de la Real Fábrica de cerámica y porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora empezarán en julio, con un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que culminarán a finales de 2023. Así lo aprobó el pleno de la capital de l’Alcalatén.

El proyecto está valorado en 2 millones de euros, de los que 1,4 estarán subvencionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y los 600.000 euros restantes los aportará el consistorio alcorino.

En la sesión hubo debate por la incertidumbre que manifestó el Partido Popular sobre el posible conflicto respecto a la propiedad del inmueble, ya que desde el PP criticaron que «existen irregularidades administrativas que bloquean la inscripción de la Real Fábrica en el registro de la propiedad y que han derivado en una denuncia al propio Ayuntamiento».

Sin embargo, finalmente el PP se abstuvo y PSOE y Més L’Alcora-Compromís votaron a favor, manifestando este último grupo que en su día, cuando era alcalde Víctor Garcia, se firmó la permuta de los terrenos porque tenían todos los informes favorables.

El alcalde, Samuel Falomir, declaró que «el equipo de gobierno ha realizado todos los pasos correctamente, teniendo escriturada la propiedad del inmueble y contando con los informes favorables, siendo ahora el problema de terceros, que le salpican». No obstante, ante la denuncia al consistorio, matizó que «si es preciso, habrá que personarse en la causa», aunque apuntó que no cree que haya problemas, ya que «no se puede dejar perder esta subvención estatal, cuya cantidad no se veía desde la ampliación del Museo de Cerámica», subrayó.

El Ayuntamiento contrató una empresa que estaba en concurso de acreedores y debía tener autorización judicial para llevar a cabo la operación. El administrador concursal firmó la declaración responsable como que tenía todos los documentos, pero una compañía acreedora de la firma que les vendió el solar denunció que esta no tenía la autorización judicial necesaria y pide ahora que se anule la permuta efectuada.

Tareas previstas

Convertirán el edificio en un espacio de interpretación de la emblemática manufactura y de la industria cerámica

A pesar de ello, el pleno dio luz verde a la rehabilitación integral del edificio fundacional de la Real Fábrica para convertir el inmueble en un espacio visitable, de proyección nacional e incluso internacional, por su papel en la historia de la cerámica española, que sea todo un referente.

Según el plan director, pretenden convertir el recinto en un centro expositivo y de interpretación de la Real Fábrica y de la industria cerámica en general. Contemplan la recuperación del espacio original de la nave fundacional y su patio, restableciendo la conexión primigenia con el edificio de viviendas. Además, los trabajos plantean sacar a la luz el sótano que hay bajo la nave fundacional del patio este, actualmente rellenado y cerrado.