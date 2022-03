Ciudadanos vota en contra de las facturas de sus concejalías en Benicàssim

Ciudadanos se desmarcó de su socio de gobierno (PP) en Benicàssim en un punto del último pleno y votó en contra del pago a proveedores, concretamente de un paquete que ascendía a 17.000 euros. No obstante, esta indemnización a empresas fue aprobada al contar con los votos a favor del PP, del concejal de Cs Javier Alonso, que votó diferente a las edilas de su partido por primera vez, y la abstención de los grupos de la oposición.

Se da la circunstancia de que todas las facturas, a excepción de una, corresponden a las Concejalías de Cultura, Seguridad y Turismo, que ostentan precisamente los tres ediles de Ciudadanos (Javier Alonso, Cristina Fernández y Natividad Alonso), por lo que votaron en contra de sus propios recibos.

Son relativas a gastos por el pago de extintores, la adquisición de cuatro recicladores de aire de ozono para la desinfección de vehículos policiales, otra de la recreación histórica de la Belle Époque, así como una referente a una exposición en Villa Elisa y las habituales de la sociedad de autores que llegan todos los años fuera de plazo.

Los importes debían pasar por pleno por haberse presentado después de haberse cerrado la contabilidad anual del Ayuntamiento, es decir a partir del 15 de diciembre.

Asimismo, había una factura por servicios esenciales de ayuda a domicilio por la pandemia del covid-19 para que las personas mayores no salieran de sus casas.

Reacciones

La alcaldesa, Susana Marqués, explica que “a pesar del voto en contra de Ciudadanos, el PP pudo sacar el pago a proveedores adelante y no se quedó encima de la mesa porque no es mi intención parar el pago a los acreedores”. “Cuando llegué al gobierno en 2011 ya me encontré en el cajón 1,2 millones de euros de facturas, que procedimos a pagarlas”, recuerda. “Todos los proveedores que acrediten la prestación de sus servicios tienen que cobrar”, declara.

Fernández justifica el voto en contra de Cs en una factura concreta, la relativa a la exposición de Villa Elisa, del área de su compañero de lista Javier Alonso, señalando que quieren “investigarla y clarificarla” al considerar que puede ser “irregular” por no llevar la firma del técnico.

"Vamos a continuar trabajando por los intereses de Benicàssim: ni los proveedores ni los vecinos tienen la culpa, no es momento de intereses partidistas" Susana Marqués - Alcaldesa de Benicàssim

La alcaldesa de Benicàssim afirma que no se ha cometido ninguna irregularidad y explica que el consistorio estaba inmerso en el procedimiento de selección del nuevo técnico “puesto que nuestro técnico de cultura ya no estaba”. Y remarca que el equipo de gobierno “va a continuar trabajando por los intereses de Benicàssim, ni los proveedores ni los vecinos tienen la culpa, no es momento de intereses partidistas”.

Asimismo, la portavoz de Cs intentó que constara en acta que solo votaban en contra de esa factura y no de las demás. Pero Marqués aclara que esto solo hubiera sido posible si lo hubiera presentado por escrito 90 minutos antes del pleno y no en la misma sesión como ocurrió, por lo que el voto fue en contra para todo el paquete de facturas.

De esta forma, quedó patente el cisma existente en Ciudadanos, con una separación entre las concejalas Cristina Fernández y Natividad Alonso con Javier Alonso, que toma distancia, al mostrarse éste más cerca del PP en los últimos meses, al que acusan de “desleal”, por volver a acercarse al partido del que se marchó para ir en la lista de Ciudadanos.