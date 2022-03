Benicàssim se queda fuera de las ayudas del Gobierno por los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del pasado agosto. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, ha notificado al Ayuntamiento la denegación de la solicitud al «no considerar de emergencia los daños ocasionados», según lamentaron ayer desde el consistorio, que reclama las ayudas para recuperar parte del dinero invertido para reparar los destrozos ocasionados por el episodio inusual de fuertes trombas registrado el 29 de agosto en el municipio, cuando se registraron niveles de lluvia que alcanzaron los 147 litros/m² en apenas una hora.

Esta cantidad de agua caída en tan corto espacio de tiempo produjo cuantiosos daños materiales en el municipio, que afectaron a las vías públicas, la totalidad de las playas y a la estación depuradora, cuando la población se encontraba en plena temporada alta estival, lo que obligó al consistorio benicense a trabajar intensivamente para recuperar la normalidad cuanto antes.

Durante la primera semana de septiembre y mientras el municipio continuaba con los trabajos, representantes de la Diputación de Castellón y de la Generalitat valenciana visitaron las zonas más afectadas y se comprometieron a poner a disposición todos los recursos necesarios para colaborar en la recuperación de la normalidad lo antes posible. El 2 de septiembre se celebró un pleno extraordinario en el que se aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno la declaración de «zona afectada gravemente por emergencia de protección civil» equivalente a lo que comúnmente se conoce como zona catastrófica.

La solicitud al Ministerio de Interior y Ministerio de Hacienda y Función Pública, competentes para proponer dicha declaración para ser aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros, llega ahora denegada al consistorio, lo que ha caído «como un jarro de agua fría». «No comprendemos esta decisión. Si bien no tuvimos que lamentar daños personales, los destrozos ocasionados por la lluvia torrencial caída fueron más que evidentes. Los servicios técnicos municipales cuantificaron los daños en tres millones de euros, por lo que no se entiende la decisión del Gobierno», apuntó.

A expensas del Consell

«Ahora solo nos queda confiar en que la Generalitat valenciana sí otorgue las ayudas y recuperar parte del dinero que invertimos de forma urgente para reparar los daños, que nos permitió no dar por perdida el final de la temporada estival para nuestros vecinos, turistas y empresarios locales», concluyó la alcaldesa, Susana Marqués.