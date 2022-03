Nules quiere realizar la próxima semana tratamientos aéreos para prevenir plagas de mosquitos, ya que después de las lluvias registradas en las últimas semanas se ha detectado un incremento considerable de larvas, principalmente en la zona de la finca de El Pou.

Así se ha acordado este miércoles en la reunión que el alcalde, David García, ha mantenido con técnicos del Departamento de Sanidad del ayuntamiento y de la empresa Lokímica, encargada de los tratamientos para el control de mosquitos en el municipio.

Ante lo cual, el alcalde explica que, en estos momentos, la situación que presenta la finca de El Pou y la zona de la Marjal es muy preocupante porque hay mucha agua estancada. "Hay que actuar de urgencia para evitar así una plaga de mosquitos en las próximas semanas, de hecho al tratarse de una situación excepcional hemos solicitado ya a la Conselleria de Sanitat la correspondiente autorización para poder realizar un tratamiento aéreo”, matiza David García.

Con todo, cabe señalar que Nules cuenta con su propio Plan de Tratamiento Aéreo para el Control de Mosquitos en la zona húmeda de su término municipal, que está condicionado al cumplimiento de unos requisitos específicos que marca la Conselleria “y que ahora mismo se cumplen”, comenta García, “ya que el estado de inundación de la zona húmeda imposibilita su tratamiento con medios terrestres”.

Desde el Ayuntamiento de Nules se destaca, además, que la zona húmeda de El Pou es una de las más conflictivas a la hora de llevar a cabo los tratamientos de control de mosquitos, “por tanto este plan aéreo municipal es muy importante para poder controlar esta zona, aunque los tratamientos preventivos se realicen durante todo el año”, comenta el alcalde.

"Dejadez de la Diputación"

Así mismo, desde el Ayuntamiento de Nules se responsabiliza de esta situación a la Diputación, al ser la entidad que tiene las competencias. "Consideramos que ha habido dejadez por parte de las autoridades competentes en esta materia”, dice David García.

La administración provincial era hasta ahora la que se encargaba de llevar a cabo los tratamientos aéreos contra los mosquitos pero con la nueva licitación del servicio no cuenta con un plan de vuelo aprobado, de manera que “Nules puede hacer frente a esta situación porque la empresa adjudicataria Lokímica, que realiza estas actuaciones en nuestra población, tiene aprobado el tratamiento aéreo, pero habrá localidades de nuestra provincia que no tendrán esta posibilidad al no poder hacerse cargo de los tratamientos aéreos la Diputación Provincial”, concluye el primer edil de Nules.