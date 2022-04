1 de abril de 2022. Un día histórico para la comunidad educativa de Vinaròs. Y es que tras 15 años en aulas prefabricadas, por fin, ayer por la mañana tuvo lugar el esperado traslado de los alumnos y profesores al nuevo colegio Jaume I.

A las 9.30 horas, los alumnos salieron acompañados de sus tutores de las antiguas aulas, para dirigirse a las nuevas instalaciones a pie, ya que están muy cercanas, a tan solo 500 metros. El día ventoso y frío no fue un obstáculo para las emociones, reflejadas en las caras de los 410 alumnos al ver su nuevo centro educativo por primera vez.

Al llegar les esperaban en la puerta principal el director territorial de Educación, Alfred Remolar, el alcalde, Guillem Alsina y la concejala de Educación, Begoña López, además de representantes de miembros de los grupos de la corporación municipal, aunque con las ausencias de PP y PVI. Una vez allí el alcalde dio la llave del centro a la directora, Olga Mulet, y una representante del alumnado, y una vez dentro, se había preparado una fiesta y un desayuno para todos. En los parlamentos, breves, también mucha emoción.

Parlamentos

Remolar señaló que “es un día muy bonito, y no es cuestión de mirar atrás, sino de ser positivos y saber que en el siglo XXI la sociedad valenciana no podemos volver a permitirnos lo que ha pasado con este centro durante 15 años. Agradezco a todos el éxito que supone que hoy podamos estar aquí en las nuevas instalaciones del colegio, y recordar sobre todo a esta generación que no ha podido disfrutar de unas aulas dignas”. También dijo Remolar que en el lugar donde está instalado el centro (que era el campo de fútbol del Cervol) acudió a jugar hace 35 años. “Es para mi un honor compartir con todos vosotros este día histórico, y la apuesta de la Conselleria de Educación es una escuela pública de calidad”, apuntó Remolar.

Alsina, por su parte, señaló que hace 15 años que esperaban este día y tuvo un recuerdo para el exalcalde socialista Jordi Romeu, recientemente fallecido “que trabajó mucho para hacer posible esta nueva infraestructura educativa”, y pidió un aplauso en su memoria. También agradeció a la comunidad educativa “la paciencia por haber dado clases y educar a los hijos en unas infraestructuras que no eran dignas y durante tanto tiempo. Espero que disfrutéis del nuevo colegio, porque tras estas instalaciones hay el esfuerzo de mucha gente. Hoy es vuestro día”.

"Hoy el CEIP Jaume I es un gran colegio con unas de las más modernas instalaciones de la Comunitat. Durante todos estos años nunca hemos perdido la esperanza y hoy se ha hecho realidad" Olga Mulet - Directora del centro

Por su parte, la directora del centro, Olga Mulet, dijo sentirse muy emocionada por hacerse realidad este sueño. “En 2007 el colegio Jaume I empezó con 57 alumnos y mucha ilusión. Poco a poco fuimos creciendo y nos convertimos en una gran familia a lo largo de los años, pero no teníamos unas instalaciones dignas. Hoy el CEIP Jaume I es un gran colegio con unas de las más modernas instalaciones de la Comunitat. Durante todos estos años nunca hemos perdido la esperanza y hoy se ha hecho realidad”, indicó, añadiendo que “cuando me llamaron del Ayuntamiento para comunicarme que se había firmado la recepción de la obra, llamé al anterior director, Enrique Dosda, y lloré de emoción”.

Por último, agradeció a los gobiernos que han hecho posible que este día sea una realidad y a los alumnos, familias y toda la comunidad educativa que forman el Jaume I.

Puertas abiertas este fin de semana

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Vinaròs ha programado una jornada de puertas abiertas al nuevo CEIP Jaume I este fin de semana. El horario de visita del sábado será de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas el sábado y el domingo de 10 a 13 horas.

El nuevo colegio Jaume I ha sido posible gracias a su inclusión en el Plan Edificant y una inversión de casi 5 millones.

El CEIP será el primero con una eficiencia energética de calificación A, ya que no se ha escatimado en costes de climatización, que superan los 400.000 euros. Tiene tres grandes edificios que se dividen en las aulas de infantil, primaria y el gimnasio polivalente. Así mismo también dispone de dos pistas deportivas y un ágora.