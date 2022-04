8.600 kilómetros. Es la distancia aproximada entre El Salvador y España que recorrió Miguel López, de 32 años, junto a su familia en busca de una vida más segura y tranquila para sus hijos. «Salimos de mi país por los problemas de seguridad que existen, en muchas zonas de allí la vida no vale nada; yo me crié en ese ambiente y no quería que mis hijos pasaran por eso», asegura. Así que hizo las maletas y puso rumbo a España, junto a su mujer, que venía embarazada de 6 meses cuando aterrizaron en nuestro país, y su hijo de 3 años.