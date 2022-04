Nules exige al obispado que salve de la ruina una ermita

Nules no quiere que desaparezca la ermita del Calvario, un templo perteneciente al obispado ubicado en la parte posterior de la Residencia Virgen de la Soledad, y que amenaza ruina después de que se produjera una caída de la cubierta en el año 2020, que dejó expuesto el interior del edificio y evidenció su lamentable estado de conservación.

Este no es un inmueble más del municipio, está catalogado como Bien de Relevancia Local. Pese a ello, durante décadas, tras haber perdido su uso religioso e incluso haberse convertido en almacén de trastos, ha ido degradándose de forma paulatina hasta acabar en la ruina: sin cubierta, y con un aparatoso refuerzo en uno de sus laterales por la grave grieta aparecida en su fachada que anuncia un final irreversible.

Sigue el abandono

Tras instalar el mencionado refuerzo, el obispado no ha realizado ninguna otra intervención ni se tiene constancia de que exista un proyecto de restauración, razón por la cual, el equipo de gobierno propuso alcanzar un acuerdo plenario en el que instar a actuar con urgencia.

No es la única petición que trasladan a la autoridad eclesiástica. También solicitan que abra al uso público la zona ajardinada de esa misma parcela, ahora vallada. E incluso en una propuesta inicial del equipo de gobierno, planteaban que si no existe interés por conservar el templo, el Ayuntamiento asumiría la titularidad. Esta posibilidad no se incluyó en el acuerdo final, a petición del PSOE, que considera prioritario emplazar al obispado a asumir su responsabilidad sobre este bien patrimonial, pues sería lo adecuado.

El alcalde, David García, señala que no es la primera vez que el consistorio emplaza al obispado a actuar, aunque nunca hasta ahora se había dado traslado a la solicitud a través del pleno municipal. El apoyo fue mayoritario.