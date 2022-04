Más de 60.000 castellonenses viven este lunes con intensidad el día de Sant Vicent

Aunque cada uno dio cumplimiento a unas tradiciones y costumbres tan diferentes como singulares, miles de vecinos compartieron este domingo una misma advocación, la de Sant Vicent Ferrer, con actos principalmente religiosos, pero también culturales o lúdicos, como preludio de su día por antonomasia, hoy, en el que más de 60.000 castellonenses están llamados a rendir tributo al santo a lo grande.

La Vall d'Uixó

Es el caso de la Vall, que estos días vive los días destacados de sus fiestas patronales. De la programación prevista para ayer destacó, por su relevancia, la entrega de los premios Vicentets, que es como se conocen a los galardones que la comisión entrega a los valleros más destacados del año.

En esta ocasión, los distinguidos fueron el sopranista Rafael Quirant (Mérito Cultural); la futbolista Núria Martínez Segarra (mérito deportivo); la científica e investigadora María N. Barrachina (Arreu del Món); a la Caixa Rural Sant Vicent en su 50º aniversario (premio extraordinario) y el reconocimiento póstumo a Felip Miralles (Compromís Cívic).

Con la feria llena como en los mejores días previos a la pandemia, la ciudad tuvo otra cita indispensable, la ofrenda floral a la Mare de Déu de l’Assumpció. Dos años después, la imagen volvió a la calle para ser agasajada por cientos de vecinos.

Nules

En Nules, los Quintos inauguraron este domingo por la noche el típico dossel de Sant Vicent, un altar ubicado en los bajos del Ayuntamiento y que siempre crea expectación, porque cada año se decora de una forma distinta, lo que atrae a multitud de personas, entre devotos y curiosos. Hoy tendrá lugar el popular pasacalle en que vecinos, carros, peñas y caballos pasarán por la tradicional hoguera.

Xilxes

En Xilxes, el de ayer también fue un día especial. Tras la misa, tuvo lugar el traslado de la imagen del santo, que se encontraba en la vivienda del Clavari Major, Ferran Gomis, y seguidamente celebraron la emotiva ofrenda. Hoy será la no menos esperada procesión. Informa Miguel Ángel Sánchez.

L' Alcora

Día también relevante y festivo será en l’Alcora, donde hoy realizarán la tradicional romería hasta la ermita de Sant Vicent y la mocadorà, que en esta ocasión cuenta con el diseño de Lorena Martínez.

Borriol

Un 14 de abril de 1410 el Pare Vicent Ferrer, todavía no canonizado, pisaba nuestras tierras en su paso hacia Sant Mateu, tras pernoctar, seguramente, en la Morería, predicó en el mismo lugar en donde hoy se está celebrando la fiesta: la ermita construida en 1667, en la época de D. Pedro de Boïl, que murió en Borriol en 1689, donde se conserva la piedra sobre la cual puso sus pies el santo, según la tradición. Por este motivo, esta mañana el lugar se ha visto inundado materialmente de devotos como también lo estuvo, sin duda, hace 612 años. Hoy es, pues, la celebración de su estancia, si bien las fiestas en su honor comenzaron ya este viernes último con actos multitudinarios y populares. Carreras de perros, “volta popular”, “curses” diversas, toros y toro embolado, cant valencià, teatre y una novedad, el panel cerámico instalado en la ermita. Particular interés han tenido las paellas que cada año cuenta con mayor participación.

Este lunes es la fiesta grande con la llegada a la ermita y regreso -mitad procesión, mitad romería- con la celebración de la misa por un grupo local de cuerda y canto, interpretación de los gozos y regreso a la población con el estruendo de los cohetes, traca y mascletà. Finalizará el día con un concierto a cargo de la Unión Musical Lira Borriolenca y concurso de palomos deportivos. Fiesta típica en la que la tradición y la religiosidad popular se reúnen en torno a la figura de Sant Vicent Ferrer, copatrono de la villa. Muy lejano queda ya la extinta Venta de Sant Vicent y de personajes como el tío Nel·lo que cada domingo recorría el pueblo con aquel sonsonete figurado de “l’ermità de sant Vicent… Informa Henri Bouché.

Llucena

En Llucena, este domingo entonaron los tradicionales cantats en la ermita de Sant Vicent. Hoy los vecinos celebrarán con gran solemnidad su día grande, con procesión desde la ermita -acondicionada y pintada recientemente-- hasta la iglesia, donde habrá una eucaristía. La Unión Musical Llucenenca participará en ella con su música. El párroco portará en procesión la reliquia ex osibus del santo que, desde tiempos inmemoriales, posee la parroquia. Informa Héctor Gozalbo.

Càlig

Otro de los municipios que recuperaron el fin de semana los festejos de Sant Vicent fue Càlig, donde ayer hubo pasacalle y misa, además de los ancestrales Cant de la Lloa y el Ball de la Sansa. Hoy ofrecerán la tradicional Olleta calijona.