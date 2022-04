El informe de Conselleria revela que nada avalaba llevar burros al Desert de les Palmes

Existen antecedentes en el territorio nacional de proyectos con animales que no salieron bien por no saber escoger la especie adecuada para desarrollarlos. A esos casos hacen referencia veterinarios consultados sobre el desenlace de la iniciativa fallida impulsada en el Desert de les Palmes y que tantos ríos de tinta y polémicas ha suscitado desde que en octubre del 2021 trascendiera que habían fallecido una decena de burros.

El resumen de los especialistas es que esta especie no era la adecuada para la iniciativa planteada, lo que demostraría el estado de malnutrición en el que se encontraban los animales recuperados.

Que los asnos no comían bien lo constatan las conclusiones del informe veterinario encargado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, del que dio cuenta en su día la consellera, Mireia Mollà, y ahora se han desvelado más detalles aportados por el PP. Los animales tenían anemia, parásitos internos, daño hepático y alopecia.

Los animales tenían anemia, parásitos internos, daño hepático y alopecia

Como ha sabido Mediterráneo, los profesionales analizaron solo a tres de los ejemplares recuperados y no a todos. En concreto, a los que en peor estado estaban. Los expertos consultados indican que «es lo habitual en cuestión de rebaños, se eligen animales testigo y el número varía según las circunstancias del grupo».

¿Por qué no pastaron?

Los burros no comen cualquier vegetal y eso, afirman los veterinarios, es algo sabido por quien trabaja de forma habitual con ellos. Indican que el pasto de las parcelas escogidas en el Desert no era el adecuado, y al no recibir una alimentación suplementaria, los asnos pasaron desnutrición, de ahí el estado de abandono. De cualquier forma, los veterinarios matizan que no se puede concluir --aunque fuera una de las causas-- que las muertes las provocara el hambre, porque no se les practicó una autopsia, al estar muy descompuestos.

Aunque fuera una de las causas, no se puede concluir que las muertes las provocara el hambre, porque no hicieron una autopsia a los burros al estar muy descompuestos

No es la primera vez que una mala elección --unida a la falta de supervisión-- se cobra la vida de uno o varios animales. Fue lo que sucedió a una manada de bisontes introducida en la reserva de Valdeserrillas, en Benagéber (València), en el 2016. Un caso que fue investigado por el Seprona, que demostró que, a pesar de estar en zona de pasto, los ejemplares que murieron fue por desnutrición y otros estaban famélicos. Nadie se preocupó de supervisarlos y asegurarse de que estaban comiendo bien, como habría sucedido en el Desert de les Palmes.

Los veterinarios no dudan: los burros necesitaban de una alimentación adicional que no recibieron (los análisis lo demostrarían) y no era el lugar adecuado para dejarlos solos.