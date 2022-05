El Partido Popular de Peñíscola celebró ayer un acto conmemorativo para celebrar los 20 años de alcaldía de Andrés Martínez, que estuvo arropado por familiares, amigos, compañeros de partido y su equipo de gobierno actual. El homenaje contó con la presencia de los integrantes que han formado parte, a lo largo de estos 20 años, de las candidaturas capitaneadas por el munícipe. En total, el primer edil ha logrado, de forma consecutiva, cinco mayorías absolutas desde 2003, un hito del que el propio homenajeado afirmó sentirse abrumado, puesto que «si en 1999 me hubiesen dicho que iba a ser alcalde, no me lo hubiera creído, y mucho menos que iba a serlo durante 20 años».

Emotivos discursos El expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, intervino en el acto dedicando unas emotivas palabras a su compañero, afirmando que «comenzaste siendo muy joven pero tenías las ideas claras, y hoy todos te podemos dar las gracias». Por su parte, el presidente de honor del PP de la localidad y exconcejal del Ayuntamiento, Rafael Suescun, expuso durante su parlamento los inicios del gobierno local capitaneado por Martínez quien, tras lograr tres concejales en las elecciones de 1999, decidió pactar con Rafael Serrat para gobernar el último año de legislatura. Suescun no pudo esconder su admiración al declarar del alcalde que «ha sido un honor trabajar contigo durante todos estos años porque nadie se imagina el Ayuntamiento de Peñíscola sin Andrés Martínez». «No puede existir un orgullo tan grande para un político como poder conseguir ser alcalde de su propio pueblo» El acto mostró también un mensaje en forma de vídeo que le prepararon la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, y el presidente del PP de la Comunitat, Carlos Mazón, en el que ambos dirigentes afirmaron que «es el mejor ejemplo del político que ayuda, se preocupa por sus vecinos y lidera las mejores oportunidades para su municipio». Martínez cerró los discursos y aseguró que «no hay orgullo más grande para un político que ser alcalde de su pueblo». Entre los numerosos asistentes estuvo, en segundo plano, el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra.