Ángela López ha concluido de forma brillante los estudios de Enfermería en la Universitat Jaume I. La joven ha sacado la carrera a curso por año y ha tenido tiempo de hacer prácticas en el Centro de Salud de Onda, su localidad natal, y en el Hospital Provincial de Castellón. Una vez graduada la enfermera publicó en su perfil de Twitter un mensaje que ha dado la vuelta al mundo: “A mi profesora de mates que dijo que con mi media de bachiller no entraría a enfermería. Besos y abrazos, reina”.

A mi profesora de mates que dijo que con mi media de bachiller no entraría a enfermería. Besos y abrazos, reina💋🫂🤫🤫🤫 pic.twitter.com/I3uZtWNRdg — Ángela (@angelalopz00) 2 de mayo de 2022

El tuit, como pueden ver, ha tenido una repercusión que ha sobrepasado a la propia autora, pues ha sido visto en un par de días por más de tres millones de personas. Su intención, cuenta, era la siguiente: “Cursando bachiller en el Instituto de Onda, mientras repasaba mis notas me dijo que con mi media no entraría en Enfermería. Lo hizo con un tono despectivo que no me sentó bien”. Prosigue Ángela recordando lo siguiente: “Creo que los profesores deben motivar a los alumnos y si una persona no llega a un objetivo no hace falta ser brusco”.

Cuestionada sobre si dicha profesora se ha puesto en contacto con ella asegura lo siguiente: “La verdad que no sé si sabrá la repercusión que ha tenido, pero sí es curioso que mientras hacía prácticas en el Centro de Salud de Onda le vacuné contra el covid. No le dije nada porque al ir yo con mascarilla no se acordó de mí”. Ángela deja claro un último mensaje tras los excelentes resultados académicos obtenidos estos últimos años: “Las matemáticas la verdad que en el Bachiller no se me daban muy bien, pero en Selectividad saqué un 9, así que tan tonta no sería”.

Pone rumbo a Noruega

Como curiosidad, decir que Ángela proseguirá su carrera profesional alejada de la provincia en la que nació y ha estudiado, pues ejercerá en Noruega: “Allí las condiciones laborales son mucho mejores. Es una pena, pero el sueldo es el doble, así que después de un tiempo en Alicante aprendiendo el idioma en enero del año que viene voy a trabajar allí”.

La joven sí agradece a la UJI “la formación que se da durante la carrera”, así como a la experiencia profesional en los centros en los que ha hecho prácticas: “Ha sido muy gratificante. Me ha acabado de convencer de que ser sanitaria es lo que quiero”.