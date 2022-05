La Vall amplía y adapta el plan de asfaltado tras las quejas por el mal estado de calles y caminos

El próximo 19 de mayo el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó tendrá listo el plan de asfaltado para una nueva anualidad y podrá tramitarse la licitación en un momento en el que están evidenciándose problemas de deterioro del firme en diferentes calles del casco urbano --algunas muy céntricas-- y en caminos rurales. Una situación que se ha visto agravada por un final de invierno y principio de primavera muy lluviosos, que han contribuido a agrandar socavones y desperfectos.

Las quejas vecinales y las críticas políticas, las más persistentes desde el PP, han puesto el acento sobre un problema que, como defendió el concejal de Urbanismo, Javier Ferreres, el equipo de gobierno está abordando desde el inicio de la pasada legislatura, en concreto desde el 2017, cuando aprobaron el primer plan de asfaltado anual. El edil remarcó que el criterio a la hora de priorizar «es exclusivamente técnico, se va haciendo donde peor está».

Años de retraso

Ferreres enfatizó que este no es un problema que se produzca en unos pocos años, es consecuencia «de un abandono que viene de atrás» de gobiernos anteriores en los que no se atendió a la necesidad de mantener. Según el concejal de Urbanismo, por si esa circunstancia no fuera suficiente para complicar la gestión, este año están teniendo «el problema añadido de que los lugares donde el asfalto está en peor estado la lluvia está haciendo que se desprenda con más facilidad».

"En cuanto pare de llover y se sequen esos socavones, los rellenaremos con asfalto caliente, para garantizar mayor durabilidad" Javier Ferreres - Concejal de Urbanismo

Ante este reto, el edil anuncia que «en cuanto pare de llover y se sequen esos socavones», los rellenarán «con asfalto caliente, para garantizar mayor durabilidad».

De hecho, este jueves ya se pudo ver a operarios trabajando en algunos de los puntos más conflictivos con esta técnica provisional.

Ferreres confirmó que la ingeniera municipal y el equipo de Urbanismo «está revisando tramo por tramo en las áreas más necesitadas para optimizar el dinero disponible». Con 100.000 euros más de remanentes esperan empezar a ejecutar el nuevo plan de asfaltado en cuanto pase el verano.