L’Alcora resuelve el conflicto de la Real Fábrica y ya puede rehabilitarla

La parcela de la zona fundacional de la Real Fábrica del Conde de Aranda ya está registrada a nombre del Ayuntamiento de l’Alcora, que por fin tiene vía libre para su rehabilitación y puesta en valor, para lo que se ha conseguido una subvención de 1,4 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. «Se ha aportado la documentación al registro y se ha inscrito sin ningún tipo de problema», destacó ayer el alcalde, Samuel Falomir, quien mostró su absoluta satisfacción por el desenlace del asunto, que ha sido el «esperado y deseado».

Cabe recordar que el proyecto municipal de puesta en valor de la emblemática manufactura se vio inmerso en un conflicto entre la empresa propietaria y los acreedores, que desembocó en una denuncia contra el Ayuntamiento, en la que los demandantes argumentan que la operación de venta de un solar fue irregular, al no contar con autorización judicial.

Y es que cuando una empresa está en concurso de acreedores, dependiendo de que tipo de operación va a hacer, necesita o no de autorización judicial. En el caso de la operación de permuta de terreno que realizó el ayuntamiento en el 2017 «no lo necesitaba y así constaba en un expediente que realizó el administrador concursal», como explican fuentes municipales. De hecho, cuando se firmó en notaría dijeron que se remitiera por parte del administrador concursal la escritura al juzgado para que supiera que el terreno se había permutado por si veían algún tipo de problema, «y no lo hubo». «Pero al llevarlo a la registradora consideraba que hacía falta autorización judicial, aunque el consistorio no le dio importancia porque al tener la escritura, ya consideraba que era suficiente», según las mismas fuentes.

Esta situación cambió cuando a principios del 2022 una inmobiliaria acreedora del concurso amenazó con una denuncia para que se declara nula la permuta por no tener autorización judicial. Entonces, el Ayuntamiento se tuvo que personar dentro de la mesa concursal y pedir al juez el informe que demostrara que no hacía falta. Éste remitió el informe a todos los acreedores que tenía la empresa y ninguno presentó ninguna observación y en base al mismo se dio el OK para poder registrarlo.

La documentación, efectivamente, constata que la operación se hizo correctamente. «Como siempre he defendido, lo que se ha producido es una desavenencia entre dos empresas con motivo de la permuta, pero el expediente administrativo que llevó a cabo el consistorio se hizo con todos los informes jurídicos favorables y cumpliendo hasta el último ápice la ley», explicó el munícipe.

Falomir lamentó la actitud del PP en el proceso, «sembrando la duda sobre irregularidades en la compra; incluso mezclaron otro tipo de operaciones que no tienen nada que ver para dar a entender que las cosas no se habían hecho correctamente, y ya casi daban por hecho la pérdida de la subvención de 1,4 millones del Gobierno; nada más lejos de la realidad».

El pago

A lo largo de este año el consistorio terminará de pagar la Real Fábrica, ya que una parte se adquirió mediante permuta y otra se iba abonando año a año.

El siguiente proyecto dentro del proceso de recuperación de la manufactura es la rehabilitación de la zona fundacional, la más sensible del conjunto, al tratarse de la zona de mayor antigüedad, con revestimientos y pinturas históricas, y requiere de una actuación de rehabilitación integral para convertir el edificio en un espacio visitable, de uso sociocultural y de proyección nacional e incluso internacional, dado su papel en la historia de la cerámica española.

Falomir destacó la «relevancia» del proyecto, que prevé la recuperación del espacio de la nave fundacional y su patio claustro, y la imagen original de la fachada.