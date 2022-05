Vinaròs reúne a 4.000 comparseros en el primer gran desfile de su Carnaval

Vinaròs completó ayer el primer gran desfile del Carnaval 2022 ante miles de espectadores de muy diversas procedencias que se congregaron a lo largo de todo su recorrido y que aplaudieron sin parar a los más de 4.000 comparseros que participaron acompañados de sus reinas y reyes, además de las alrededor de 60 carrozas decoradas para la ocasión. Las 24 reinas y siete reyes adultos salieron en lo alto de sus plataformas y también las 22 reinas y dos reyes infantiles sobresalían sobre ellas, muy bien acompañados por sus respectivos comparseros.

Su Majestad Carnestoltes fue la cabecera del acto en el que también participó una representación del Carnaval de Tarragona, ya que el de Vinaròs hizo lo propio en la celebración de esta edición de los catalanes. La comitiva tarraconense intervino con el Rey y la Concubina del Carnaval, con sus correspondientes estandartes, y estuvo acompañada por representantes de 13 agrupaciones. Las autoridades del Ayuntamiento de Vinaròs realizaron una recepción oficial a los representantes de este carnaval catalán, acompañados por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Inés Solé.

De las 31 comparsas que integran la fiesta, la más numerosa es Tot a orri, con más de 700 socios; seguida de No en volem cap, con más de 600 asociados, y Tot dins d’un got y Ja hi som, con más de 500 personas. La más antigua, fundada en 1983 es La Colla, y la más reciente, que se estrena este año, Gent en dansa...i avant.

El de ayer fue el momento álgido de un carnaval, con la Atlántida como temática en esta edición, que demostró porqué es una fiesta de Interés Turístico Autonómico con las miras puestas en serlo de Interés Turístico Nacional.

Ganas de fiesta

La suspensión de la fiesta por la pandemia y el retraso hasta fechas primaverales no han hecho más que aumentar las ganas de diversión de los vinarocenses y vecinos de poblaciones próximas, y eso se ha venido notando de forma notable tanto en la asistencia a las galas como a los eventos que se han realizado en el recinto del carnaval durante toda la semana.

El desfile de ayer arrancó más tarde de lo que venía siendo habitual, dado que se hace de noche más tarde que en las fechas acostumbradas, y se inició a las 21.00 horas. El recorrido de los desfiles de este año también se ha modificado y transcurrió por las calles San Francisco, plaza Jovellar, calle San Cristóbal, plaza Tres Reyes, calle Puente, calle la Virgen, avenida Libertad, calle Soro, calle Pablo Ruiz Picasso y calle San Alberto. La Comisión Organizadora (COC) y el Ayuntamiento pusieron todo de su parte para lograr un mejor ritmo de lo habitual en el desfile sabatino, que suele durar más de lo programado. El cambio del trazado también se diseñó para llenar y evacuar el recorrido con mayor facilidad.

Un gran dispositivo de seguridad y sanitario, además de los esfuerzos de la organización de la COC que dirige Jordi Català, veló en todo momento para que este primer gran desfile discurriera con normalidad.

Sambódromos

En la avenida de la Libertad y la calle San Francisco se instalaron gradas con capacidad para 850 personas y hubo un amplio despliegue técnico en dos grandes rectas a modo de sambódromo con iluminación especial, donde se concentró la mayor parte del público visitante para presenciar el espectáculo de la forma más cómoda posible. También en estos dos recintos fue donde las comparsas más se esmeraron en realizar sus plásticas coreografías creadas para la ocasión, aunque no dejaron de hacerlo en todo el recorrido.

Este domingo se vivirá el segundo gran desfile, una hora antes, a partir de las 20.00 horas, por el mismo recorrido.

Apoyo

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, y la diputada de Cultura, Ruth Sanz, asistieron al evento y Martí anunció que «este año, por primera vez desde la Diputación, se transferirán a Vinaròs más de 23.000 euros para la promoción del Carnaval».

El Ayuntamiento de Vinaròs invierte 93.000 euros de su presupuesto en la edición del Carnaval del 40 aniversario, que concluye el lunes con el juicio a Carnestoltes y el entierro de la sardina.