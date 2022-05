Benicàssim se vende como destino ideal para atraer a teletrabajadores que vivan todo el año en la localidad. Es la meta de la campaña que impulsa el Ayuntamiento para captar a nómadas digitales que aumenten su población con personas emprendedoras y con talento de todo el mundo que opten por hacer su trabajo desde localizaciones con calidad de vida.

La alcaldesa, Susana Marqués, presentó Benicàssim, the place to become, en el Espai de la Música Mestre Vila, que busca consolidar a la ciudad para trabajar y residir de forma permanente. «Esta acción nos va a permitir posicionarnos como enclave preferente para muchas personas que, tanto a nivel nacional como internacional, fijarán sus miradas en nuestro municipio como el mejor lugar para desarrollar su creatividad y su talento», remarcó la primera edila.

«La deslocalización ha llegado también al mundo laboral, por lo que cada vez son más los profesionales que buscan entornos más amables para trabajar. Y Benicàssim, por sus numerosos atractivos y nuestro estilo de vida, es una opción para que los nuevos nómadas digitales puedan encontrar en el mejor espacio para trabajar», dijo.

Ejes de la campaña

La propuesta tiene como ejes destacar las ventajas por el clima, atractivos y estilo de vida, así como la inversión realizada en infraestructuras digitales que permitirán captar talento de todo el mundo y potenciar la creatividad e innovación. Todo en un entorno único que combina playas, montaña, cercanía y conexión con grandes ciudades, amplia agenda cultural y de eventos y la posibilidad de desconexión.

El proyecto se dirige al español y extranjero y focalizará su oferta en la página web municipal become.benicassim.es. En este portal, las personas interesadas podrán encontrar toda la información sobre Benicàssim y sus servicios, posibilidades de viviendas e, incluso, un asesoramiento personalizado para gestiones derivadas del cambio de residencia, en caso de requerirlo.

Además, la concejala Vanessa Batalla recordó que «mantenemos activos diferentes programas de apoyo al trabajo y planes de emprendedores desde la concejalía de Promoción Económica».