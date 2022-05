Costas no deja a Orpesa instalar este verano su columpio acuático en la playa de la Concha

Jarro de agua fría de Costas a Orpesa. El organismo estatal deniega al Ayuntamiento instalar esta temporada su columpio dentro del agua en la playa de la Concha, pese a ser todo un reclamo turístico.

El Ayuntamiento tenía previsto colocar de nuevo esta atracción en Semana Santa, ya que fue retirada tras el verano con la idea de evitar su deterioro entre otoño y primavera. Pero se encontró con la negativa y no pudo hacerlo. El edil de Playas, Jordi Llopis, explica que, por el momento, «este año no se podrá poner en el agua». No les han dado «la autorización», lamenta.

Ante esta situación, el consistorio ha presentado una modificación de ubicación que determine dónde localizarlo en la arena, y según indica el edil, «podría ser en las proximidades de los columpios de la zona de la Agencia Valenciana de Turismo». No obstante, manifiesta que han presentado una alegación para ver si les dejan «ponerlo dentro del agua».

La infraestructura de ocio fue instalada en la Concha en abril del 2021 y desde que fue habilitada ha tenido un gran éxito, convirtiéndose en un símbolo turístico y mediático. Muchos veraneantes o visitantes que no quisieron marcharse de Orpesa sin tener una foto en este columpio en el mar y subir la instantánea a sus redes sociales, contribuyendo así a promocionar la localidad costera.

¿Por qué ahora no?

Costas se escuda en que han recibido muchas solicitudes de otros municipios costeros que quieren instalar también su columpio y dicen que cualquier objeto cuyo uso se pueda limitar fuera del agua se coloque así y no en el interior del mar

La respuesta desfavorable de Costas se ampara en el aluvión de solicitudes de otros municipios con litoral a nivel nacional, que ahora también quieren instalar un columpio de estas características, que tanto llama la atención de los turistas.

«Dicen que ha tenido mucha repercusión mediática y solicitudes», remarca Llopis. Tanta ha sido la transcendencia que los permisos para instalarlos se ha convertido en un debate nacional.

Por el momento, justifican la negativa acogiéndose a la ley de Costas, que especifica que cualquier objeto cuyo uso se pueda limitar fuera del agua se coloque así y no en el interior del mar.

Apoyo del Consell

El columpio fue una iniciativa novedosa impulsada por el Ayuntamiento, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana. Es de bambú y fue pionero, ya que se convirtió en la primera instalación de estas características de toda la Comunitat Valenciana, e incluso, como realzaron, del territorio nacional.

La localidad también innovó declarando la primera playa libre de humos de toda la Comunitat, en la Cala del Retor. Después sumó otras como la Vella y la Renegà. No se sanciona por el hecho de fumar, pero sí se recomienda no hacerlo, por respeto al resto de usuarios y evitar las colillas.