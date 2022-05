El mercado de los martes volverá al centro de Burriana, aunque solo con la mitad de paradas

El mercado de los martes volverá a celebrarse en el centro de Burriana tras muchos meses de batalla por parte de los vendedores del área de textil. Pese a que el deseo de los comerciantes era el de regresar todos juntos, finalmente han dado su brazo a torcer y aceptan la propuesta del Ayuntamiento de montar solo la mitad de las paradas, a fin de evitar los problemas de seguridad detectados por un informe realizado por el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hace dos semanas, los portavoces de los vendedores se reunieron con responsables municipales, técnicos y Policía Local. En el encuentro les lanzaron la propuesta de regresar al recinto del barrio de la Merced con la condición de ocuparlo de forma alterna y durante un periodo provisional, mientras el consistorio redacta una nueva ordenanza y un plan de emergencia y evacuación que se ajuste a las normativas.

Tras efectuar un sondeo entre el mercado ambulante, que incluso llegó a estar varias semanas en huelga como medida de presión, la respuesta final ha sido claudicar, ya que «económicamente no nos es viable permanecer más tiempo en Novenes de Calatrava y, aunque sea en estas condiciones, preferimos poder trabajar», dicen.

"No podemos avanzar una fecha concreta"

Por el momento, aún no hay una fecha estipulada para que el montaje sea como antes de la pandemia. Los vendedores esperan que «sea cuestión de unas pocas semanas y no tener que volver a esperar meses». Al respecto, la concejala de Mercados, Sara Molina, manifestó: «Estamos trabajando en la cuestión, pero de momento no podemos avanzar una fecha concreta». En este regreso temporal, el mapa del mercado contempla no ubicar paradas en zonas más estrechas donde no puede circular un vehículo en caso de producirse una emergencia.

"Queremos que vuelva al centro porque sabemos que es un servicio necesario para revitalizar el comercio y que facilita mucho las compras a la gente mayor" Sara Molina - Concejala de Mercados

El principal inconveniente surge en la calle Ausiàs March, ya que hay muchas casas en ambos márgenes y pone en entredicho cualquier actuación de urgencia. Por tanto, Molina explicó que «se utilizarían los espacios más amplios como la acera que rodea la Casa de la Cultura y la plaza José Iturbi» donde montarán por completo los puestos de fruta y verdura.

De todos modos, la vuelta a la normalidad precovid del popular recinto va para largo y habrá que esperar entre 4 y 6 meses mientras elaboran los documentos que lo autoricen. La edila incidió: «Queremos que vuelva al centro porque sabemos que es un servicio necesario para revitalizar el comercio y que facilita mucho las compras a la gente mayor».