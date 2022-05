De los 135 municipios de la provincia de Castellón, 75 se acogieron en el 2021 a la línea de ayudas concedidas por la Generalitat para la elaboración de los planes territoriales de emergencias frente a riesgos naturales.

A los 60 restantes, el Consell ha querido darles una segunda oportunidad con una nueva convocatoria de esas subvenciones que para el territorio autonómico ascienden a dos millones de euros, 500.000 más que el año pasado. Los ayuntamientos tienen hasta el próximo 25 de mayo para presentar la solicitud.

En especial, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública tiene la vista puesta en los más pequeños, al ser los que disponen de menos recursos. Con estas ayudas, que pueden alcanzar los 9.000 euros por municipio, pueden contratar los servicios profesionales para elaborar «un diagnóstico preciso de qué puede suceder en caso de emergencia, definir a qué circunstancias pueden enfrentarse para organizar una respuesta más eficiente», según detalló el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, en la presentación de esta convocatoria realizada en la Vall.

"El plan permite tener un diagnóstico preciso de qué puede suceder en cada municipio y saber cómo hay que responder"

La mayoría de las grandes poblaciones «han hecho los deberes», pero la Generalitat quiere llegar a todos. Aunque existe una catalogación genérica de los riesgos, Ángel precisa que en la elaboración de la hoja de ruta se identificará dónde están ubicados, «porque no es lo mismo tener una gran masa forestal que estar al lado del mar, en cada caso las emergencias requieren de una respuesta» y los consistorios deberían tener identificadas todas esas variables para hacerles frente.

Inundaciones e incendios

Una decena de localidades no tiene el plan territorial municipal, aunque José María Ángel incidió en que hay un gran número de núcleos urbanos con riesgo de inundaciones que no cuentan todavía con un plan específico. Lo mismo sucede con unos 20 que, pese a tener importantes masas forestales en su término municipal, todavía no tienen un planeamiento contra incendios. La Generalitat tiene incluso identificado un caso de riesgo sísmico al que recomiendan incorporar un diagnóstico preciso de sus circunstancias.

"Pretendemos ser una autonomía referente en la protección ciudadana y la salvaguarda de bienes naturales y materiales"

José María Ángel remarcó ayer el hecho de que «ahora hay muchos ayuntamientos que se están poniendo las pilas, porque ven las consecuencias del cambio climático, afrontan nuevos compromisos y necesidades de sus vecinos». De ahí que insistiera en la oportunidad que el Consell pone a disposición de los alcaldes para que, independientemente de sus recursos, todos sin distinción puedan hacer frente a los riesgos naturales en una igualdad de condiciones.

El secretario autonómico afirmó que «nuestro objetivo es que todos los municipios dispongan de los planes territoriales y seamos una autonomía referente en la protección ciudadana».