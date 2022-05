Per als incrèduls que dubten de que Eiichirō Oda, creador d’una de les obres del manga més llegides, One Piece, es va inspirar amb #Morella per fer el seu Reino de Goa, més proves que ho ratifiquen. De la publicació oficial Rurubu One Piece #OnePiece pic.twitter.com/9ItoQoeVQN