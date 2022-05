Acuerdo de CeN y PSOE para ampliar inversiones en Nules

El detalle de lo pactado se dará a conocer, previsiblemente, en la comparecencia conjunta que han anunciado para hoy, pero el portavoz socialista, Adrián Sorribes, dejó muy claro ayer que es un acercamiento puntual, «no vamos a entrar en el gobierno ni nada parecido» y es el resultado de «un acuerdo que hemos trabajado y entendemos que será positivo para Nules a corto y largo plazo».

El ahorro del 2021, tras la liquidación del presupuesto del año pasado, es significativo. Tal y como anunciaron el alcalde y el concejal de Hacienda, Guillermo Latorre, la cifra asciende a 1,8 millones de euros que, de acuerdo con la convocatoria del Ayuntamiento, ya están distribuidos, gracias al entendimiento con los socialistas.

El pasado mes de marzo, cuando dieron cuenta del resultado del ejercicio anterior, García ya anunció que su intención era invitar a la oposición para realizar sus propuestas, a fin de consensuar las inversiones idóneas para el municipio. Ese entendimiento se ha producido en esta ocasión con quienes fueron sus socios de gobierno la pasada legislatura, que tras las últimas elecciones se ha convertido en un fiscalizador implacable. Ni García ni Sorribes quisieron avanzar ayer en qué sentido han planteado el acuerdo, pero 1,8 millones pueden dar para desarrollar importantes inversiones productivas para el municipio.

Un presupuesto de 13,8 millones para «desbloquear» el municipio

Todas las previsiones apuntaban a que el equipo de gobierno de Nules tendría serias dificultades para aprobar el presupuesto del 2021, después de no haberlo hecho en el 2020, cuando ni siquiera llegó a plantearse un borrador que pudiera debatirse y votarse en pleno.

El propio alcalde estaba convencido de que la oposición del PP y del PSOE iba a votar en contra de su propuesta, pero la sorpresa general llegó cuando los populares optaron por abstenerse porque, según explicaron en el pleno de noviembre, «Nules no puede estar sin presupuesto un año más». Remarcaron que no estaban de acuerdo con el documento económico, pero no votaron en contra «por el bien del municipio».

La postura socialista fue contraria porque encontraban deficiencias relevantes, como la aprobación de la relación de puestos de trabajo, que condiciona el capítulo más cuantioso de los presupuestos.